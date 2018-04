Komisi pro GIBS povede poslanec ANO. Zaslouží to větší "demošku" než Ondráček, zlobí se piráti

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Praha - Předsedou sněmovní komise pro kontrolu činnosti GIBS se stal Jiří Mašek z ANO. Poslanec uspěl ve středeční tajné volbě v Poslanecké sněmovně, když dostal 105 hlasů, ke zvolení bylo nutných 88. O post se ucházeli také Zuzana Majerová Zahradníková (ODS) a Mikuláš Ferjenčík (piráti). Zahradníková dostala 37 a Ferjenčík 30 hlasů.

Místo v čele komise pro kontrolu GIBS se uvolnilo potom, co na ně rezignoval začátkem března Zdeněk Ondráček (KSČM).

Maškovo zvolení kritizuje opozice. "Šéfem komise pro kontrolu GIBS zvolen zástupce vlády. ANO pokračuje v drancování ČR jako horda nájezdníků. Kontrolní pozice vždy patřily opozici. ANO opět popřelo to, co půl roku říkalo," uvedl lidovec Marek Výborný.

"Mlátičku Ondráčka, který byl dosazen Babišem do funkce předsedy komise pro kontrolu GIBS, nahradil přímo člen ANO. Proč mít loutku, když to můžete řídit napřímo, že?" reagoval šéf pirátských poslanců Jakub Michálek. "Upřímně si myslím, že si to zaslouží větší demošku než Ondráček," dodal Mikuláš Ferjenčík, který za piráty na funkci kandidoval.

"Hlasovací koalice ANO a extremistů z SPD a KSČM se zase pochlapila a zvolila do čela komise pro dohled nad GIBS nominanda ANO. A to i přes všechny dohody i zvyky, že takové místo patří opozici. Smutné," doplnil Vít Rakušan ze STAN.

"Ovládání bezpečnostních složek ze strany trestně stíhaného premiéra pokračuje: nejdřív předseda vlády Babiš dotlačil ředitele GIBS Murína k rezignaci a dnes si zařídil 'samokontrolu' inspekce tím, že komisi pro kontrolu GIBS povede poslanec vládního hnutí ANO," napsal pak šéf TOP 09 Jiří Pospíšil.

Ondráček, jehož nominace do čela komise budila spory, vedl komisi jen několik dní. Rezignací předešel sněmovnímu hlasování o svém odvolání, které chtěla prosadit většina stran. Části poslanců vadilo Ondráčkovo působení za socialismu, kdy jako člen pohotovostního pluku zasahoval proti protirežimním shromážděním. Kvůli jeho zvolení demonstrovali lidé v několika městech.

🏴Kontrolovat GIBS bude ANO. Trestně stíhaný premiér je z ANO.

Majerová Zahradníková a Ferjenčík byli ve volbě předsedy komise zkraje března Ondráčkovými protikandidáty. Ferjenčík tehdy vypadl v prvním kole. Majerovou Zahradníkovou porazil Ondráček v kole druhém. Maška nominovalo hnutí ANO premiérově.