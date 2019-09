Klaus představil program Trikolóry: Je napsaný tak, aby mu rozuměla paní poštmistrová

Václav Klaus mladší, který byl letos v březnu vyloučen z ODS, představil ve středu dopoledne program svého hnutí Trikolóra. V něm například stojí, že hnutí nebude v žádném případě podporovat zvyšování daní.

Několik dní před prvním sněmem Trikolóry zveřejnilo hnutí svůj program, který se podle jejího předsedy Václava Klause mladšího opírá o tři pilíře:

braňme normální svět, bohatství vzniká z práce a žijeme v České republice. Během jejich představení stála vedle Klause spoluzakladatelka hnutí Zuzana Majerová Zahradníková, která byla také ještě nedávno poslankyní ODS.

"Náš program je stručný, jasný a napsaný tak, aby mu rozuměla paní poštmistrová. Není psaný ani pro vědce, ani pro lobbisty, psali jsme ho pro lidi. Je odvážný, protože je hodnotový," uvedl Klaus mladší.

V programu mimo jiné slibuje, že dostane peníze z daní k dobrým učitelům a dobrým ředitelům, zruší plošnou inkluzi, zastaví dle jeho názoru "ideologickou indoktrinaci dětí ve školách", do ústavy zavede definici manželství jako svazku muže a ženy. "Podpoříme rodiny. Rodinu tvoří otec, matka a děti," říká Klaus. Mezi ty, které chce ochránit, patří i čeští řidiči, kteří jsou podle něj "štvanou zvěří".

Program hnutí je rozdělený na patnáct částí, z nichž každá má svého garanta. Tím, kdo má na starosti zahraniční politiku hnutí, je bývalý prezident Václav Klaus starší. Na dotaz Aktuálně.cz, zda je možná jeho účast v parlamentních volbách v roce 2021, Klaus mladší odpověděl, že tomu tak nebude.

"Jsou to spekulace, které asi nemá nyní smysl komentovat. Otec něco takového vyloučil, je předsedou naší odborné komise, ale není členem hnutí Trikolóra zatím," uvedl Klaus mladší, který si ale "angažování" otce velmi pochvaluje. "Otec je politicky činný, každý den vydávají prohlášení se svým institutem, má obrovské renomé v zahraničí. Na tomto poli bych těžko hledal silnější osobu v jakékoliv politické straně," řekl.

Podle Klause mladšího právě jeho otec vytvořil zahraniční program Trikolóry, a to ve spolupráci s bývalým ministrem zahraničí Janem Kohoutem. "Udělal ji kvalitně, mělo to ohlas i mezi členy našeho hnutí. Když budeme řešit zahraničně politické věci, tak rozhodně ho k tomu pozvu," uvedl předseda a poslanec v jedné osobě.

Pokud jde o zahraniční politiku, Trikolóra dává najevo, že se chce starat především o lidská práva v Česku, až následně by se vyjadřovala k lidským právům v jiných zemích.

Proti demokratické levici nic nemáme

V souvislosti s Trikolórou se hodně mluví také o poslanci ČSSD Jaroslavu Foldynovi, kterému už několik sociálních demokratů vzkázalo, že by měl odejít právě do Trikolóry. Klaus mladší na dotaz Aktuálně.cz, zda by Foldynu do svého hnutí vzal v případě jeho zájmu, reagoval tak, že něco takového nevyloučil.

"V Trikolóře je řada lidí, zejména mimo Prahu, ze 'staré levice', dříve bychom se asi shodli na máločem, ale v dnešním světě korektnosti, migrace, klimatu a všeho dalšího nejsou najednou od nás politicky tak nekonečně daleko. My proti demokratické levici nic nemáme, a až budu s panem Foldynou mluvit, tak s ním budu mluvit sám a výsledek potom sdělíme," uvedl Klaus mladší.