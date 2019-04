Kremlík: Zeman mě jmenuje ministrem dopravy k 30. dubnu. U prezidenta je teď Havlíček

Kandidát na ministra dopravy Vladimír Kremlík po schůzce v Lánech potvrdil, že ho prezident Miloš Zeman do funkce jmenuje 30. dubna. "Setkání bylo inspirativní," řekl po schůzce Kremlík. Prezident se v pondělí v lánském zámku sejde také s uchazečem o post ministra průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem. Zeman už oznámil, že nové ministry jmenuje po návratu ze své cesty do Číny 30. dubna.

Premiér Andrej Babiš (ANO) prezidentovi navrhl změny v čele dvou ministerstev minulý týden. Kremlík nahradí Martu Novákovou, z dopravy odejde Dan Ťok (oba za ANO). Zatímco Ťok se rozhodl k rezignaci sám, Nováková odchází na přání Babiše.

Kremlík se Zemanem probíral na setkání konkrétní priority, na které by se chtěl během svého působení ve vládě zaměřit. "Vedli jsme konkrétní debatu o konkrétních tématech," řekl ke schůzce s prezidentem.

V silniční dopravě by chtěl kandidát na ministra dopravy usilovat o zrychlení a zefektivnění přípravy a výstavby klíčových dopravních staveb, jako je D3, D6 nebo silniční okruh okolo Prahy. Také by rád zjednodušil legislativu ve věcech liniových staveb nebo zabezpečil kontinuální přechod na mýto v roce 2020.

V železniční dopravě se chce zaměřit na drážní budovy, prázdné budovy by chtěl nabídnout orgánům státní správy. V jeho zájmu budou také vysokorychlostní tratě nebo zabezpečování financování infrastruktury.

"V současné době mám v plánu se detailně seznámit s rezortem a budu mít tu čest se sejít s nejdéle působícím ministrem dopravy Danem Ťokem," oznámil Kremlík. Se současným ministrem dopravy se má v plánu potkat tento týden, dle svých slov si jeho práce váží a rád by navázal na jeho úspěšné kroky.

Havlíček nyní působí jako místopředseda vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace, jako o novém ministrovi se o něm spekulovalo dlouho. Kremlík je na Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) náměstkem.

ODS se k výměně ministrů staví kriticky

Babišovu personální politiku dnes zkritizoval předseda ODS Petr Fiala. "Na ministerstvo dopravy posílá Andrej Babiš člověka, jehož názory nikdo nezná, na ministerstvo průmyslu a obchodu zase člověka, který už léta říká to, co si premiér přeje slyšet," uvedl v tiskové zprávě. Oba ministři by podle ODS měli odpovědět na několik otázek.

Po Kremlíkovi chtějí občanští demokraté například zodpovědět, jak rozhodne o zpoplatnění nebo nezpoplatnění 900 kilometrů silnic 1. třídy, kdy bude zavedena elektronická dálniční známka, jak plánuje zrychlit přípravu staveb a kdy bude dokončena oprava dálnice D1. Na Havlíčka směřuje ODS otázky týkající se těžby lithia, výběru dodavatele nového jaderného bloku nebo snížení cen mobilních dat.

Video: Premiér Andrej Babiš poté, co s prezidentem Milošem Zemanem jednal o změnách ve vládě