Hájím ekonomické zájmy země, tvrdí šéf kultury Staněk, o němž jednají poslanci i ČSSD

Ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) prožívá velmi rušný den. Od rána musí vysvětlovat, proč nedávno odvolal ředitele Národní galerie Praha Jiřího Fajta a ředitele Muzea umění Olomouc Michala Soukupa. Zpovídali ho poslanci podvýboru pro kulturu a odpoledne půjde na grémium ČSSD, jehož někteří členové se přiklánějí k odchodu Staňka z vlády. Ministr se dnes schází také se zástupci petice, jejíž autoři s jeho kroky nesouhlasí.

Ministr kultury za ČSSD Antonín Staněk trvá na tom, že postupoval správně, když odvolal ředitele Národní galerie Praha (NGP) Jiřího Fajta a ředitele Muzea umění Olomouc Michala Soukupa. A to navzdory tomu, že na petici za jeho odvolání je už přes šest tisíc podpisů.

"Myslím, že situace je napjatá zejména proto, že se zpolitizovala. Nemyslím si, že například odvolání ředitele Ředitelství silnic a dálnic nebo Vojenského opravárenského závodu by vyvolala takovou reakci," odpověděl Staněk ve čtvrtek dopoledne na dotaz Aktuálně.cz, jestli by dnes nepostupoval jinak a ředitele neodvolával, kdyby věděl, jaké emoce to vyvolá.

"V situaci, kdy někdy v lednu vznikly spekulace, že chci na podnět pana prezidenta odvolávat pana generálního ředitele Fajta, je zcela logické, že se odvolaní ředitelé dovolávají těchto spekulací a hrají tuto politickou kartu. Já ji prostě nehraji. Já hraji jednoduchou kartu. Hájím ekonomické zájmy této země, hájím peníze v kultuře. Jestliže se vyhazuje sedm, osm, deset milionů korun zbytečně, tak ty peníze v živé kultuře chybí," pokračoval v odpovědi Staněk.

Ministr kultury za ČSSD Antonín Staněk prožívá horké chvíle, dnešek možná rozhodne o jeho (ne) setrvání ve vládě. Takto před chvílí odpověděl na dotaz @Aktualnecz , zda nebyla chyba odvolat dva ředitele význam. kult. institucí. Na @Aktualnecz najdete po celý den další informace pic.twitter.com/N5qQrCZfCj — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) May 9, 2019

Za sebou měl setkání s poslanci, na kterém byl také odvolaný ředitel Fajt. Staněk si jednání s politiky pochvaloval a tvrdil, že se jim snažil vše co nejlépe vysvětlit. "Kolegové z podvýboru měli velký zájem seznámit se s fakty. Snažil jsem se jim fakta předložit. Jestli ostatní předkládali fakta, nebo měli emotivní vyjádření, to musí posoudit poslanci. Já jsem shrnul důvody, které mě vedly k odvolání obou ředitelů. Znovu jsem odkázal na informace, které jsou k dovolání ředitelů na stránkách ministerstva kultury," řekl Staněk novinářům.

Z jeho některých odpovědí vyplynulo, že poslancům sdělil i některé nové informace, které údajně ještě více potvrzují správnost jeho postupu. "Upozornil jsem na některé další skutečnosti, ke kterým jsme dospěli jako jsou externí právní smlouvy, které Národní galerie uzavírala v celkové částce asi 6,3 milionu korun. Dále některé smlouvy, které jsou uzavírány s podřízeným, panem Malátem, a jeho prostřednictvím s firmami, ve kterých je zastoupen. A další série pochybení, které souvisejí s činností v Národní galerii," řekl Staněk.

Staněk zároveň uvedl, že už běží výběr nových ředitelů obou institucí, kteří by mohli být podle ministra vybraní v druhé polovině letošního roku. "Když to dobře půjde," poznamenal. Staněk působil při odpovědích na otázky nervózně. Původně se měl s novináři setkat jen krátce a měl odpovědět jen na několik málo dotazů, protože spěchal ze sněmovny na své ministerstvo na setkání se zástupci petice proti němu. Nakonec ale zůstal s novináři déle a odpověděl na všechny otázky, které zazněly.

Od dvou hodin odpoledne bude ve čtvrtek jednat grémium ČSSD. Jeho schůzka podle sociálních demokratů prý se situací v kultuře nesouvisí, vzhledem ke Staňkově účasti se však o záležitosti bude hovořit. Předseda ČSSD Jan Hamáček za Staňkem stojí, nechce ho odvolávat, zároveň ale přiznává, že ho situace v kultuře netěší. První místopředseda ČSSD Roman Onderka ale v minulosti naznačil, že jednou z variant řešení napjaté situace je konec Staňka ve vládě.