Onderka trvá na projednání situace kolem ministra Staňka, sám by jeho odvolání zvážil

před 1 hodinou

Statutární místopředseda ČSSD Roman Onderka trvá na projednání situace kolem ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD) stranickým grémiem. V pondělí o svém názoru, že by měla sociální demokracie zvážit odvolání ministra, hovořil s předsedou ČSSD Janem Hamáčkem. "Trvá na tom, že ho odvolávat nebude. Co se týká grémia, předpokládám, že bude příští týden, protože pan Staněk dnes odlétá do Spojených států," uvedl. Vedení sociálních demokratů se zřejmě sejde příští čtvrtek, dodal.

Onderka v neděli řekl, že osobně by zvažoval Staňkovo odvolání z kabinetu. Ministr čelí kritice kvůli odvolání ředitelů Národní galerie Praha Jiřího Fajta a ředitele Muzea umění Olomouc Michala Soukupa. Za Staňkovo odvolání z funkce ministra kultury sepsali petici zástupci kulturních institucí a umělci. Ministr své rozhodnutí o Fajtovi a Soukupovi zdůvodnil ztrátou důvěry a údajnými hospodářskými a manažerskými pochybeními. Petenti s uváděnými důvody jejich odvolání nesouhlasí. Připomíná podle nich praxi normalizačního období před rokem 1989. Ministr odvolal ředitele Národní galerie Fajta, podal na něj dvě trestní oznámení číst článek Onderka v pondělí viděl Staňka na úřadu vlády, když přišel na jednání vládní koalice. O svém názoru na věc s ním ale nehovořil. Podle Hamáčka mu ministr už obě odvolání dostatečně odůvodnil. Staněk v pondělí České televizi řekl, že věc vysvětloval i na sněmovním klubu ČSSD, kterého se Onderka neúčastnil. "Poslanecký klub s mým vysvětlením byl spokojen a rovněž ho akceptoval," uvedl. Je přesvědčen o tom, že i politické grémium přijme jeho pohled na věc. Staněk byl v posledních dnech s prezidentem Milošem Zemanem v Číně, po návratu z USA pojede do Francie. Onderka v neděli řekl, že Staňkovy kroky mu nepřijdou příliš profesionální. Petici za odvolání považuje za velký problém, ČSSD by ji podle něj neměla brát na lehkou váhu.