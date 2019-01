Čunek vítá novorozené děti už dvacet let. Je to oblíbené PR politiků, říkají experti

Fotkou s tříkilovým Štěpánem z Luhačovic - prvním letošním novorozenětem Zlínského kraje - se na stránkách kraje pochlubil hejtman Jiří Čunek. Stejně tak se na webu Brna objevila fotka primátorky Markéty Vaňkové s novou obyvatelkou města Terezou. A podobně se dnes snažili zviditelnit i další komunální politici. Je to jednoduchý způsob, jak se zviditelnit, komentují návštěvy politiků v porodnicích odborníci na politický marketing.

Už dvacet let navštěvuje hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek vždy po Novém roce porodnice, aby přivítal novorozené děti. Letos zamířil do porodnice ve Zlíně, kde se 1. ledna pár minut před pátou ráno narodil chlapec Štěpán a stal se tak prvním narozeným dítětem v kraji.

"Je to příležitost zdůraznit, že nejenom já, ale celá společnost si váží toho, že se rodí příští generace, protože vymíráme," vysvětlil svůj zvyk Aktuálně.cz hejtman Čunek, který prý tuto tradici drží již od doby, kdy byl starostou Vsetína.

Kromě něj se ve středu do porodnic vydala také například brněnská primátorka Markéta Vaňková, hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák, ostravský primátor Tomáš Macura nebo hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek. Návštěvu měla na programu také středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová, ta ji však nakonec zrušila kvůli pracovním povinnostem.

Vůbec první narozené dítě tohoto roku ohlásila porodnice v Písku minutu po půlnoci. Malý Tomáš si však na návštěvu hejtmanky Jihočeského kraje Ivany Stráské bude muset počkat, má dovolenou a s novorozenětem a jeho matkou se prý sejde později.

Výhoda toho, být první

Kromě publicity získávají první novorozenci ještě jeden bonus - zpravidla dárkový šek. Nejedná se však o tak štědrou částku, aby se kvůli ní matky snažily porod načasovat podobně jako ve filmové komedii Šťastný Nový rok.

Například Čunek předal Štěpánovi deset tisíc korun, stejnou sumu dostává první narozené dítě ve středních Čechách. Ostrava věnuje dárkový poukaz ve výši čtyř tisíc korun a Praha od roku 2001 odměňuje patnácti tisíci všechny pražské děti narozené na Nový rok.

Odborník na politický marketing Karel Komínek však vidí za vším tímto politickým veselím v porodnicích především kalkul. "Finanční dar je spojený s větší šancí na medializaci. Každý politik usiluje o to, aby byl co nejčastěji v médiích, a toto je mediálně vděčná záležitost. Článek, který z toho vznikne, bude mít navíc vždy pozitivní vyznění, je to proto pro politiky příležitost ukázat se v pozitivním světle," míní Komínek.

Konzultantka v oblasti komunikace Denisa Hejlová pak hovoří o mediální logice, kterou politici znají a využívají ji. "Je to běžný marketingový nástroj, možná až rituál. Média jsou zvyklá o tomto tématu psát, politici vědí, že o tom novináři budou chtít napsat, a proto to využívají jako příležitost k vlastnímu zviditelnění, spojí tím sami sebe s příjemným vstupem do nového roku," dodává.

Čunek: Vymíráme, je třeba podpořit rodiny s dětmi

Čunek nedávno vyzval vládu k tomu, aby přijala opatření, která by vedla k větší porodnosti. Navrhuje mimo jiné finanční podporu rodin, které mají více dětí.

"V listopadu jsem dostal k připomínkování strategii ministerstva vnitra, ve které stojí, že Česká republika vymírá, od roku 1989 se rodí stále menší počet dětí. Ministerstvo vidí doplnění počtu občanů v imigraci. Podle mě není důvod, aby Češi neměli svoje děti," říká Čunek.

Kromě finančního příspěvku je podle něj potřeba zvýšit společenskou úroveň rodin, které mají více dětí. "Tito rodiče musí často slevit z vlastního způsobu života, aby mohli dětem poskytnout výchovu, vzdělání. Lidem, kteří děti nemají, zbývá víc peněz pro sebe a v tomto může společnost významně zasáhnout. Musíme pracovat na tom, aby lidé nevnímali negativně velké rodiny, ve kterých je hodně dětí," dodal Čunek.

Přestože je nízká porodnost, počet obyvatel České republiky vzrostl loni v září o několik tisíc na 10,6 milionu. Statistici to vysvětlují zahraniční migrací.