Chováte se jako ten největší nácek, kritizovala poslankyně ODS Zaorálka kvůli Izraeli

Středeční jednání Poslanecké sněmovny začalo velmi ostrým sporem mezi ministrem kultury za ČSSD Lubomírem Zaorálkem a poslankyní ODS Janou Černochovou. O svém kolegovi ve sněmovně prohlásila, že se chová jako "ten největší nácek". A to kvůli tomu, jak se vyjadřuje na téma Palestinců a Izraelců.

Spory mezi českými politiky ohledně názoru na chování Izraele vůči Palestincům trvají už léta, zatím naposledy se vyhrotily v sobotu poté, co se ministr zahraničí Tomáš Petříček společně s bývalými šéfy diplomacie Lubomírem Zaorálkem a Karlem Schwarzenbergem vyjádřili kriticky k Izraeli v článku pro deník Právo. Jejich postoj následně ostře kritizoval prezident Miloš Zeman, premiér Andrej Babiš a také několik dřívějších politiků - například expremiér Mirek Topolánek či nynější poslanec Evropského parlamentu Alexandr Vondra.

Debata na toto téma se přenesla také na jednání Poslanecké sněmovny. Už v úterý si poslanci odhlasovali, že se tématem budou zabývat, ovšem neurčili, kdy tomu tak bude. Sotva ale začala středeční schůze, přišla k mikrofonu poslankyně ODS Jana Černochová, která se obrátila na nepřítomného premiéra Andreje Babiše. Ten sice ve sněmovně byl, ale neseděl v jednacím sále, protože měl video jednání se zahraničními politiky. Bylo ale možné, že jednání poslanců sledoval na obrazovce.

Černochová si Babišovi stěžovala na chování ministra jeho vlády Zaorálka právě kvůli jeho výrokům k Palestině a Izraeli. "Velmi jsem se rozhořčila, když jsem si přečetla, že ministr vaší vlády neslevil po sobotním článku, naopak přilévá další olej do ohně," uvedla mimo jiné Černochová, které se konkrétně nelíbilo, že Zaorálek pro Novinky.cz přirovnal Palestince k Čechům, kterým v minulosti zabrali území Němci.

Konkrétně citovala následující větu Zaorálka: "Je naší povinností zastat se Palestinců, pokud jim hrozí podobný osud, který stíhal opakovaně Československo ve 20. století." Podle Černochové je takové vyjádření za hranou. "Jestli se na něco dá použít krásné slovo chucpe, tak je to toto. Pane premiére, ptám se vás, jak je možné, že si ministr vaší vlády dovolí něco tak absurdního konstatovat veřejně?" ptala se poslankyně Babiše a žádala, aby Zaorálek "dál nešířil ostudu České republiky v zahraničí takovými bezprecedentními výroky".

Černochová nakonec připomněla, že právě dnes uplynulo 78 let, co čeští parašutisté zaútočili na zastupujícího říšského protektora Protektorátu Čechy a Morava Reinharda Heydricha a opět se opřela do Zaorálka. "Pan ministr kultury se v těchto dnech chová jako ten největší nácek," prohlásila.

Omlouvám se, ale jen jako poslankyně

Na její vystoupení začala reagovat řada poslanců. Zejména sociálním demokratům se nelíbilo, jaký slovník směrem k jejich ministrovi použila. "Navrhuji nový bod: Písemná nebo verbální omluva paní poslankyně panu ministrovi za to, že je nácek," sdělil poslanec ČSSD Jan Birke, který uvedl, že je v souvislosti se svým jménem celých padesát let "konfrontován" s tím, že je nácek. "Na toto jsem alergický," prohlásil emotivně.

Černochová mu nakonec vyhověla jen napůl. "Mně na tom vadí to, že pan ministr kultury nerozlišuje, kdy vystupuje jako člen vlády a kdy jako občan. Nechť má jako občan názor, jaký chce, ale tato Poslanecká sněmovna přijala celou řadu usnesení, kdy žádala ministra zahraničí a ostatní členy vlády, aby jasně tlumočili názor tohoto zákonodárného sboru ve vazbě na stát Izrael. Ať už se jednalo o sankce, o přemístění ambasády nebo stanoviska k teroristické organizaci Hamas. A mě mrzí, že pan ministr tady nemá sebereflexi, aby řekl: jako ministr jsem to přehnal a jako občan jsem dál pro Palestince," vysvětlovala svůj postoj.

"Takže já vyjdu vstříc panu Birkemu a já se panu ministrovi za slova o náckovi omluvím jako poslankyně, ale jako občanka si svůj názor, s dovolením, ponechám," prohlásila Černochová.

Nebyla ale jediná, kdo žádal Zaorálka, aby vzal zpět své srovnání sporu o Západní břeh Jordánu s okupací Československa. Stejný požadavek měl například předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. "Je to nesmírně urážlivé vůči Izraeli a našim dějinám. Prosím, vemte svá slova zpět," naléhal na ministra kultury, který v minulosti zastával i post ministra zahraničí.

Váš výrok je skandální, opáčil Zaorálek

Zaorálek ale svá slova zpět nevzal, několikrát vysvětloval, že si za svým názorem stojí a považuje za správné, aby on i další lidé mohli říkat otevřeně své názory. Proti výrokům Černochové se ohradil. "Za to, že jsem to řekl, jsem nacista? Toto je skandál. Nedělejte skandál z mých výroků. Skandál je to, jaký výrok vy jste použili proti mně," rozčiloval se.

Přineseme další podrobnosti.