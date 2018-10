Hlavně aby byl protiváhou Zemana. Boj o šéfa Senátu začíná, šanci má Kubera i Růžička

Pozice po sobotních volbách nejsilnějších tří stran jsou velmi vyrovnané a nyní bude záležet na tom, k jakému klubu se připojí "prezidentští" kandidáti. V jednom se však shodnou všichni - šéf Senátu musí být názorovou protiváhou Miloše Zemana.

Praha - O tom, kdo v následujících týdnech obsadí pozici druhého nejvyššího ústavního činitele - tedy křeslo předsedy Senátu - budou v pondělí večer jednat starostové, občanští demokraté a lidovci. Právě tyto politické strany mají po volbách nejsilnější kluby v horní komoře parlamentu.

Platí přitom nepsané pravidlo, že jméno předsedy navrhuje nejpočetnější klub. Ten mají zatím Starostové a nezávislí, kteří po víkendu posílili. Původně měli třináct senátorů, nově jich mají sedmnáct. V těsném závěsu za nimi je ODS se šestnácti křesly a na třetím místě se ocitli lidovci. Ti mají v Senátu, který má 81 členů, celkem patnáct zástupců.

Pozice těchto tří stran jsou tedy relativně velmi vyrovnané a nyní bude záležet na tom, k jakému klubu se připojí "prezidentští" kandidáti, tedy lékař a vysokoškolský pedagog Marek Hilšer a diplomat Pavel Fischer, kteří jsou v Senátu od soboty nováčky.

Představitelé KDU-ČSL, ODS a STAN se chtějí v pondělí večer dohodnout, jak budou v tomto směru postupovat, přičemž už mají probírat i jména možných kandidátů na pozici šéfa horní komory. Jednoho konkrétního adepta zatím nemají, ale shodují se v tom, že by vybraný politik měl být v některých postojích, třeba k zahraniční politice, názorovým oponentem prezidenta Miloše Zemana, jehož názory podle nich vyhovují Rusku a Číně.

"Tyto tři strany mají podobné programové směřování a mají k sobě blíž než třeba k ANO nebo k ČSSD. A určitě se spolu budeme bavit, kdo bude předseda Senátu," řekl předseda STAN Petr Gazdík. Potvrdil přitom i to, že starostové mají ambici získat křeslo předsedy pro svého senátora. "Šéf Senátu by měl zastávat jasně opoziční stanoviska k proruské politice hradu," dodal Gazdík.

Podle informací Aktuálně.cz může získat nominaci za STAN ředitel známého pražského Gymnázia Jana Keplera Jiří Růžička. Silnou podporu může mít i bývalý starosta Krásné Lípy Zbyněk Linhart, který je v Senátu čtyři roky. Růžička byl zvolený v roce 2016.

Kubera by post chtěl, pro mnohé je však radikál

Za občanské demokraty má velké šance dlouholetý senátor a starosta Teplic Jaroslav Kubera. "Jaroslav Kubera je určitě zkušený a vynikající politik, ale budeme se teď bavit v senátorském klubu a pak seznámíme veřejnost s tím, jak budeme postupovat. Teď nám nechte chviličku času, abychom se mohli věnovat příjemnému pocitu vítězství a odpovědně s ním naložit," řekl v sobotu po vyhlášení výsledků senátních voleb šéf ODS Petr Fiala.

Nechtěl však potvrdit, že občanští demokraté Kuberu nakonec podpoří. Jde totiž o ráznější typ politika, který by nemusel získat dostatek hlasů. Teoreticky by tak ODS mohla přijít ještě se jménem předsedy klubu senátorů Miloše Vystrčila. "Pokud bude klub ODS nejsilnější, určitě budeme navrhovat zkušeného senátora, který má schopnosti k tomu, aby v čele Senátu stál. Nemůže to být žádný nováček. Měl by mít zkušenosti z celostátní i komunální politiky," řekl Vystrčil Aktuálně.cz. Sám by raději dál pracoval na postu předsedy klubu, ale definitivně rozhodnutý ještě není.

Za lidovce by měl šanci Hampl

Ani lidovci nemají jasno. Nicméně velkou šanci stát se jejich kandidátem na pozici předsedy horní komory má bývalý rektor Univerzity Karlovy Václav Hampl. Ten o křeslo stojí a už o tom hovořil s některými kolegy senátory napříč kluby. "Není to tak, že bych senátory obcházel a sbíral podporu. Ale někteří se na mě sami aktivně obrátili, jiné oslovuji já. Dalo by se to popsat tak, že sonduji varianty, jak by to vycházelo," uvedl Hampl.

Jeho názory jsou proevropské a patří mezi kritiky politiky Miloše Zemana. "Jsem pevně přesvědčen, že naše zakotvení je v Evropě a nemáme moc alternativu. Samozřejmě to neznamená, že bych neměl nápady, jak Evropskou unii vylepšit. Pokud to je možné, pojďme budovat vztahy s dalšími zeměmi, ale Rusko se momentálně chová docela nepřátelsky. Pokus o otravu bývalého agenta Skripala jde těžko interpretovat jinak," uvedl bývalý rektor.

Zatím je předsedou Senátu sociální demokrat Milan Štěch. ČSSD však ve volbách pohořela a tím značně klesly jeho šance, že místo obhájí.