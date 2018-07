Trestní řízení má být neveřejné u stařečka i premiéra. Hysterii vyvolali piráti, hájí novelu Benda

Občanský demokrat Marek Benda hájí připravované změny v zákoně, který umožňuje médiím získávat od úřadů a soudů informace. Kvůli nim by mohlo dojít k omezení zpráv o trestně stíhaných politicích, které novináři mohou nyní získávat třeba ze soudních dokumentů. Podle pirátů jde o zásah, kterému parlament musí zabránit.

Aktuálně.cz: Novelou o zpracování osobních údajů se mají změnit i některé pasáže zákona o svobodném přístupu k informacím (zákon 106). Do toho se má dostat následující věta: "Zákon se dále nevztahuje na poskytování informací o probíhajícím trestním řízení a osobách na něm zúčastněných, s výjimkou informací o rozhodnutích soudů ve věci samé." Pokud takovou změnu poslanci schválí, tak to podle pirátů značně zkomplikuje šance médií získat informace o trestním stíhání politiků.

Marek Benda: Je to hysterie, kterou uměle vyvolali piráti. Už nyní nemáte nárok na informace z probíhajícího trestního řízení.

V dokumentu pro poslance je napsané, že tuto větu do zákona doplňujete.

Zákon 106 se od začátku nevztahuje na informace z trestního řízení. Je na úvaze policie a státního zastupitelství, v jakém rozsahu o konkrétním případu informují. Ve vyšetřovací komisi úniků ze spisů jsme vloni narazili na problém. Ptali jsme se, jak je možné, že média zveřejnila odposlechy Miroslava Pelty. Bohužel to je tak, že tehdy soud vydal usnesení o vazbě, protože Nejvyšší správní soud vyložil, že rozhodnutí o vazbě je konečné rozhodnutí ve věci samé. A tím pádem se na něj vztahuje povinnost vydat informaci podle zákona 106. To pokládáme za úplnou blbost. Na základě toho vláda správně navrhuje, že chceme zveřejnit opravdu jen konečná rozhodnutí ve věci a do té doby je trestní řízení neveřejné.

To, že úřad nedokázal vyargumentovat odmítnutí žádosti o informace, přece není problém zákona.

Je to problém nešťastného výkladu Nejvyššího správního soudu k zákonu 106 a tento výklad my překlenujeme. Jinak se nic nemění. Jde o jediný posun, který pokládám za naprosto správný. Je velmi nešťastné, pokud se vydávají rozhodnutí o vazbě.

Ale analýza ministerstva vnitra z roku 2016 nenašla problém, který by se týkal zákona 106. S výjimkou úřadů, které nebyly schopné odůvodnit odmítnutí žádosti o informace. Není tedy podstata sporu jinde?

Podle všeho není. A mimochodem, tady se nejedná o úřady, ale o soud. A kdo jiný by měl znát zákon než soud? Sami soudci to pokládají za nesmysl a odvolávají se na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, kterým se musí řídit.

Nemáte obavu z toho, že v důsledku změn nebudou média psát o trestním stíhání Andreje Babiše, protože nad médii bude viset hrozba až pětimilionové sankce?

Ne. Ta visí od "náhubkového" zákona, o kterém jste říkali, že vám ztíží práci. Všechno běží a funguje, jen začala být trochu vyšší míra citlivosti na to, co se odehrává v trestním řízení a co se smí zveřejnit zejména v odposleších z trestního řízení. Pokládám to za správné.

Neznervózňuje vás, že by hnutí ANO mohlo začít využívat těchto paragrafů a třeba se přitom opřít o novou zákonnou definici?

Rozhodně mě to neznervózňuje. Trestní řízení má být neveřejné bez ohledu na to, jestli se týká posledního stařečka, nebo předsedy vlády.

A hrozba sankcí. Ty mohou přijít?

Mohou. Ale toto je už platný stav a jediné, co se do tohoto platného stavu doplňuje, je, že podle zákona 106 se nemají vydávat rozhodnutí o vazbě. To pokládám za správné.

Není váš pohled ovlivněný špatnými zkušenostmi ODS? Když média informovala o případech vašich významných představitelů, tak občanští demokraté v roce 2013 propadli ve volbách.

To je zjednodušené. V době, kdy jsem hájil "náhubkový" zákon, byly k němu mementem odposlechy z kauz fotbalové korupce a potom z Mrázkova archivu, které se týkaly kdekoho, nikomu neprokazovaly nic, ale spoustu lidí skandalizovaly.

A není problém jinde než v médiích?

Ano, první je zákaz, aby policie pouštěla informace ven. Současně se musí říct, že když už je máte a jsou to ukradené věci…

Jak to víte? Nevíte, jak informace získáváme.

Někdo je ukradl, protože k nim nemáte legálně přístup. Buď jste je ukradli vy, nebo je ukradl ten policista. Nám jde zejména o odposlechy, které jsou obecně naprosto zničující. Jisté party policistů nasadily systém, kdy odposlouchávaly téměř každého.