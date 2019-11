Babiš po půl roce odpovídal poslancům. Opozice spílá vládě, která ignoruje sněmovnu

Členové vlády Andreje Babiše se stále častěji omlouvají z jednání Poslanecké sněmovny. To se potvrdilo i ve čtvrtek. Poslanci kvůli absenci ministrů a premiéra dokonce přerušili zasedání. Babiš sice nakonec odpovídat na otázky poslanců přišel, ovšem předtím půl roku nechodil. Zejména opoziční poslanci jsou chováním vlády rozčileni, ale nemůžou s tím nic dělat.

Vidět premiéra Andreje Babiše, jak ve sněmovně čelí dotazům poslanců, je možné stále méně. Ve dnech, kdy by měl na dotazy odpovídat, mnohdy do sněmovny nechodí. Často chybí i další členové vlády. | Foto: PSPČR

6. června 2019 a 28. listopadu 2019. Propastného půl roku dělí dva dny, kdy předseda vlády Andrej Babiš předstoupil před poslance, aby odpovídal na jejich dotazy v Poslanecké sněmovně. A to přesto, že český parlamentní systém je stvořený tak, aby členové vlády museli odpovídat na otázky poslanců i několikrát do měsíce. Babiš se však z různých důvodů omlouvá z jednání právě, když jsou interpelace - tedy písemné a ústní dotazy zákonodárců na premiéra.

Převedeno do zcela konkrétní situace: Jestliže se poslankyně STAN Věra Kovářová v červnu ptala premiéra na to, proč jsou na obecních a městských úřadech duplicitní státní kontroly, musela na jeho osobní odpověď ve sněmovně čekat právě šest měsíců - do čtvrtka 28. listopadu.

"Pan premiér je omluven z důvodu zahraniční cesty, nemůžeme proto v rozpravě pokračovat," oznamoval 20. června předseda sněmovny Radek Vondráček (ANO), aby o měsíc později opět sděloval, že premiér se omluvil. A to samé se opakovalo v srpnu, září, říjnu a také v první polovině listopadu.

"Jako první je zde interpelace paní poslankyně Věry Kovářové na premiéra Andreje Babiše ve věci usnesení Senátu k duplicitám kontrol. To bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády, takže nebudeme tuto interpelaci otvírat," sděloval ráno 7. listopadu předsedající schůze Vojtěch Pikal s tím, že premiér je i tentokrát omluvený. Babiš byl v tento den původně omluvený do půl třetí odpoledne, kdy jsou na řadě ústní interpelace na něj. Ani na ně ale nakonec nepřišel.

zlatá slova, je to prorok, mluvil o sobě a my to netušili... pic.twitter.com/tVhtr87g8I — Pavel Bělobrádek (@PavelBelobradek) November 28, 2019

Zejména opoziční poslanci si na tento jeho přístup opakovaně stěžovali a vyzývali jej, aby tento důležitý prvek parlamentní demokracie nebojkotoval, jenže žádnou jinou možnost "přinutit" jej k účasti nemají. Babišovi nehrozí ani žádná sankce, stačí, pokud se omluví - což vždy udělal. Ať už byl třeba na zahraniční cestě, kdy skutečně nemohl ve sněmovně být, tak ale i v situacích, kdy stačilo, aby si domácí program upravil tak, aby mohl čelit dotazům poslanců.

Proč Babiš na interpelace mnohdy nechodí? Své důvody nijak netají, už mnohokrát prohlásil, že sezení ve sněmovně je pro něj ztrátou času, protože poslanci mnoho času z jeho pohledu jen planě řeční. "Je to jen žvanírna," prohlásil několikrát na adresu sněmovny.

Arogance, ignorace, neschopnost, stěžuje si opozice na vládu

O moc lépe se ale nechovají často ani členové vlády. I oni na interpelacích chybějí, vládní lavice bývají mnohdy během jednání sněmovny poloprázdné nebo prázdné. Shodou okolností ve čtvrtek 28. listopadu sněmovna přerušila schůzi právě kvůli neúčasti členů vlády.

Situace se přitom postupně změnila v parodii. Ve chvílích, kdy měli ministři představit ve sněmovně své body a chyběli, předsedající schůze vyvolával jejich jména a odpovědí mu byl smích poslanců.

"Prosím, aby se slova ujal ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček. Ten tu ovšem není a nemám tady ani zmocnění, že by ho měl představit někdo jiný, takže tento bod odkládám. Nelze ho projednat," oznamoval Tomio Okamura, který schůzi řídil. "Prosím, aby se slova ujal místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Pan ministr tady není a nemám ani pověření pana premiéra, aby ho někdo jiný zastupoval, takže tento bod opět propadá - ne, odkládá se. Pardon, odkládá se," pokračoval Okamura a stejně vyvolával k následujícímu bodu ministra kultury Lubomíra Zaorálka. Ten také chyběl - stejně jako další ministři.

"Je namístě ukončit toto nemístné divadlo," prohlásil nakonec předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik, který požádal o přestávku svého klubu. Tak umožnil ukončení dopoledního zasedání sněmovny.

Jádro nemá alternativu, pokud chceme bezuhlíkovou energetiku. Uhlí nenahradíme ani větrem, ani vodními zdroji. Navštívil jsem s hejtmanem Vysočiny za @CSSD Jiřím Běhounkem JE Dukovany, její zaměstnance jsem ujistil, že vybudování nových bloků je pro vládu priorita. pic.twitter.com/mcGsCyo47r — Jan Hamáček (@jhamacek) November 28, 2019

"Arogance, ignorace, neschopnost," stěžoval si poté na členy vlády například poslanec KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. "Premiér by si měl udělat ve vládě pořádek. Kdyby takhle ,makal´ a řídil svou firmu, dávno by zkrachoval. Neříkal něco o ,vládnutí nemehel´?" pokračoval Bělobrádek. Narážel na dřívější Babišův billboard, kde jeho portrét doprovázel slogan směřující na konkurenční politiky. "Jsme schopný národ. Jen nás řídí nemehla."

Pohled na program ministrů ukazuje, že někteří vyrazili do regionů navzdory tomu, že měli sedět ve sněmovně. Například chyběli všichni ministři za ČSSD, ministr vnitra Jan Hamáček, ministr zahraničí Tomáš Petříček a ministr kultury Lubomír Zaorálek vyjeli na Vysočinu, kde mají mimo jiné setkání s potenciálními voliči. Ministryně práce a sociálních věcí za ČSSD Jana Maláčová je nemocná a ministr zemědělství se předčasně vrátil z cesty do Ruska. I kdyby měl ale čas přijít, patrně by nepřišel, protože jeho účast patří ze všech ministrů vůbec k nejhorším.

Mimochodem, Hamáčka doprovázel například hejtman Vysočiny Jiří Běhounek, který by měl také sedět ve sněmovně. Je totiž poslancem, ovšem kromě toho má několik dalších funkcí. Když sociální demokraté v minulosti své poslance vyzvali, ať si vyberou mezi prací ve sněmovně, nebo ve vedení kraje, Běhounek odvětil, že bude dělat to i to. "Žádný problém v tom nevidím, všechno stíhám," prohlašuje opakovaně na svou obhajobu.

Mnozí poslanci už velmi dlouho debatují o tom, co dělat se situací, kdy jsou poslanci například ministry, hejtmany, nebo zastávají jiné funkce, jenže s konkrétním řešením nepřišli. Nejvíce se mluví o zavedení tzv. klouzavého mandátu, kdy by například poslanci-ministři měli za sebe náhradu v době vládního angažmá. Schválení tohoto bodu však zatím není na pořadu dne.