Agrofert může přijít o dotace, ovládá ho Babiš, tvrdí piráti. Nová pravidla začnou platit za pár dnů

Podle pirátů mohou přijít bývalé firmy premiéra Andreje Babiše o evropské dotace. EU se totiž chystá zpřísnit svá finanční pravidla pro rozdělování peněz a možné střety zájmů, které se týkají politiků.

Praha - Nová pravidla Evropské unie pro rozdělování dotací dostanou podle pirátů do úzkých premiéra Andreje Babiše. Analytik strany Janusz Konieczny tvrdí, že kvůli novému nařízení bude předseda vlády ve střetu zájmů a jeho bývalá společnost Agrofert může přijít o dotace, které jsou pro ni klíčové.

Evropská unie chce transparentnější rozdělování peněz a hodlá omezit případy střetů zájmů, kdy politik čerpá dotace ve svém soukromém podnikání. V Bruselu proto vznikla nová a tvrdší rozpočtová pravidla, která právě Babišovi mohou způsobit potíže.

Už loni v únoru se premiér pokusil vyhnout českému zákonu o střetu zájmů tím, že převedl své firmy do svěřenských fondů. Jenže to podle pirátů Bruselu nestačí, protože unie v těchto případech neomezuje střet zájmů jen na vlastníka firmy. Podle EU se tak do střetu zájmů může dostat i "ovládající" osoba, která může ve firmě přímo či nepřímo uplatnit rozhodující vliv.

Konieczny nově upozornil na zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní. "Podle něj je ovládající osobou ve svěřenském fondu zakladatel, svěřenský správce, osoba vykonávající dohled nad správou fondu, obmyšlený nebo jiná fyzická osoba mající nejvyšší faktickou kontrolu nad svěřenským fondem," citoval legislativu platnou do roku 2017 analytik pirátů.

Babiš je přitom ve svých svěřenských fondech "obmyšlenou" osobou, tedy tím, ke komu mají zisky společností nakonec téct.

Konieczny shromáždil několik důvodů, které podle něj činí z premiéra osobu ovládající jeho bývalé firmy. Upozornil například na směrnici Rady EU z roku 2011, která říká prakticky to samé, co český zákon o mezinárodní spolupráci.

Nejde přitom o žádnou výjimku. Analytik oslovil firmy či zástupce několika evropských zemí a ti většinou říkají, že v případech svěřenských fondů je za ovládající považována kromě jiného i obmyšlená osoba.

Pokud by stejný výklad práva přijala i Evropská komise, mohl by se Babiš už během několika málo dní dostat pod tlak, jaký od momentu, kdy sněmovna schválila zákon o střetu zájmů, nepamatuje.

Podle mluvčího Agrofertu Karla Hanzelky se zmíněné usnesení Evropského parlamentu společnosti nijak netýká. "Pan Andrej Babiš není ani ovládající osobou, ani skutečným majitelem svěřenských fondů. Slova oponentů se zcela jistě nepotvrdí," řekl Hanzelka a odkázal na právní analýzu, kterou si firma nechala vypracovat.

Evropský parlament nová pravidla schválil na začátku července, když zpřísnil ta původní, která se týkala hlavně úředníků, kteří řeší rozdělování dotací. "Koncem července bude nové finanční nařízení zveřejněné v úředním věstníku Evropské unie a do tří dnů začne platit," uvedla mluvčí českého zastoupení Evropské komise Magdalena Frouzová.

Potvrdila i informaci, že se nařízení nově vztahuje na politiky, kteří zacházejí, kontrolují či spravují rozpočet a fondy. "Stanovuje, že se to týká každého, kdo je v pozici, kde kontroluje a řídí rozpočet a fondy, tedy i ministrů. Stejně tak jejich rodinných členů v případě, že jsou zapojeni do fondů," uvedla mluvčí komise.

Lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský říká, že nová pravidla může po Česku vymáhat právě komise. "Komise by proti státu zahájila řízení ve věci neplnění povinností vyplývajících z práva EU," uvedl politik.

Babiš nedávno serveru Novinky řekl, že kvůli střetu zájmů převedl majetek do svěřenských fondů a neví, co by měl víc dělat.