"Je třeba myslet i na Ukrajinu." Politici si připomněli konec druhé světové války

Politici v čele s prezidentem Milošem Zemanem, vojáci a další lidé si v neděli připomněli v Praze u Národního památníku na Vítkově 77. výročí konce druhé světové války. Na tradiční kladení věnců u hrobu Neznámého vojína se přišli podívat také například váleční veteráni. Den, kdy nacistické Německo v roce 1945 kapitulovalo, slaví Česko společně s většinou evropských států jako státní svátek.

Premiér Petr Fiala (ODS) na Vítkově řekl, že letos to není běžná oslava konce války - je třeba myslet i na ty, kteří dnes umírají na Ukrajině. "Vážím si všech bojovníků, kteří pomohli náš národ osvobodit od nacistických okupantů. Jejich hrdinství a památku je potřeba si připomínat. Probíhající válka na Ukrajině nám připomíná, že svoboda a mír nejsou samozřejmostí. Kromě obětí druhé světové války musíme myslet také na oběti války, která právě probíhá na Ukrajině," napsal premiér na Twitteru. V podobném duchu se vyjádřili také další politici.

Podobně se vyjádřili také předseda Senátu a předsedkyně sněmovny, kteří zdůraznili potřebu podporovat Ukrajinu proti ruskému agresorovi. Podle předsedy horní komory Miloše Vystrčila vrhá současná ruská agrese stín na osvobozující odkaz sovětské armády ve druhé světové válce.

Předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová míní, že odkazem dnešního dne je to, že je možné zvítězit nad jakýmkoliv diktátorem a totalitářem. "Chtěla bych, abychom si uvědomili, že zejména pomáhá jednota, pomáhá to, když zůstaneme spojení proti nepříteli, tak, jako to pomohlo před těmi mnoha lety," řekla.

Vzpomínková akce se po dvou letech provázených protikoronavirovými omezeními konala v obvyklé podobě. Předloni politici přicházeli k hrobu Neznámého vojína v pravidelných intervalech individuálně tak, aby se nepotkali. Loni byla pieta bez účasti veřejnosti a všichni účastníci včetně vojáků měli nasazené respirátory.

Pietní akty související s výročím ukončení války se konají na několika místech nejen v Praze, ale i v dalších českých městech. Kolem druhé hodiny odpolední uctí na pražských Olšanských hřbitovech premiér Petr Fiala, zástupci Parlamentu, armády, Prahy a Československé obce legionářské památku padlých ukrajinských vojáků Rudé armády a oběti Pražského povstání. Aktu se tam zúčastní i Ukrajinky, které opustily Ukrajinu kvůli invazi Ruska a v Praze našly dočasné přístřeší.

Na Vítkově věnce spolu se Zemanem položili k památníku předsedové Senátu a sněmovny Miloš Vystrčil a Markéta Pekarová Adamová, premiér Petr Fiala, ministryně obrany Jana Černochová spolu s náčelníkem generálního štábu Alešem Opatou, pražský primátor Zdeněk Hřib a kardinál Dominik Duka. Památku padlých uctili položením věnců také zástupci spolků a válečných veteránů.

Dnes slavíme konec 2. světové války v Evropě.



Vážím si všech bojovníků, kteří pomohli náš národ osvobodit od nacistických okupantů. Jejich hrdinství a památku je potřeba si připomínat. — Petr Fiala (@P_Fiala) May 8, 2022

Před pietním aktem přinesli vojáci na nádvoří u památníku historické armádní prapory, zazněla státní hymna a husitský chorál Ktož sú boží bojovníci. Během kladení věnců proletěla nad Prahou pětice vojenských letounů a tři armádní vrtulníky, které na obloze vytvořily trikoloru v národních barvách. Přítomní drželi minutu ticha. Vojáci také vypálili čestnou salvu.

Vystrčil: Pieta v Letech je i výzvou, aby se lidé chovali férově k menšinám

Předseda senátu Miloš Vystrčil navštívil v neděli také pietní shromáždění k uctění památky romských a židovských obětí nacismu v místě koncentračního tábora v Letech u Písku. Úctu, která se při pietě projevuje, si zaslouží všechny oběti nacismu, uvedl Čeněk Růžička z Výboru pro odškodnění romského holokaustu.

"Je to pro nás memento, abychom dělali vše pro to, aby se takové utrpení neopakovalo. To, že si to připomínáme na místech, kde tomu tak bylo, umocňuje tu výzvu, abychom dělali všechno pro to, aby se v budoucnosti společenství dokázala chovat férově a seriózně k menšinám, ať jsou to etnické, sociální nebo náboženské menšiny, a abychom si uvědomili, že úroveň demokratické společnosti se pozná jednak podle toho, jak se chová k menšinám, a jednak podle toho, zda dokáže nebo nedokáže přiznat chyby," řekl Vystrčil.

Pietního aktu se zúčastnili i vicepremiér Ivan Bartoš (Piráti), ministr kultury Martin Baxa (ODS) nebo bývalý ministr zahraničí Karel Schwarzenberg (TOP 09). Po aktu mohou lidé navštívit farní hřbitov v Mirovicích, kde jsou pohřbené především dětské oběti letského tábora.

Druhé světové války se zúčastnila většina států světa. S více než 60 miliony obětí se stala dosud největším válečným střetnutím. Češi bojovali proti německým nacistům na západní i na východní frontě.