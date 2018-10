Jel víc než 180 km/h, zaznělo u soudu o motorkáři, kterému policista zatarasil cestu

Policista Šimon Vaic je souzen za to, že zahradil cestu ujíždějícímu motorkáři, který se při incidentu těžce zranil.

Praha - Desítky policistů ve středu přišly k soudu podpořit svého kolegu Šimona Vaice, který je souzen za těžké zranění motorkáře. Podle obžaloby loni v červenci zahradil ujíždějícímu motorkáři cestu služebním autem. Muž, který měl v té době zákaz řízení, již nestihl zabrzdit a při srážce utrpěl vážná zranění.

Vaic novinářům řekl, že si za svým zákrokem stojí. Zatím je stále ve službě. "Jsem za to velice rád," řekl policista. Dodal, že pokud bude za zákrok odsouzen, bude to mít na další práci policistů vliv.

Před soudem ve středu vypovídal i jeho kolega, který spatřil motorkáře Tomáše Berku jako první. "Už měsíc předtím jsem toho samého člověka na té samé motorce honil po Praze 3 na Žižkově, kde mi ujížděl podobným způsobem. Tam se mi ho podařilo chytit, strhl jsem ho z motorky. Pán měl několik zákazů řízení a promile a půl v krvi. Jel tak, že je mi doteď záhadou, že všichni jeho jízdu přežili," uvedl zasahující policista, který si nepřál uvést své jméno.

Na Berku znovu narazil na semaforu, stál jen o dvě auta před služebním vozem. "Poznal jsem ho podle registrační značky a helmy, jak říkám, byla to krátká doba. Byl jsem si jistý, že to je on. Říkám kolegovi, pro jistotu se připoutej, určitě se budeme honit," dodává policista.

Ať nám tedy poradí, jak je máme zastavit

Když k Berkovi vyrazili, otočil se a když je spatřil, vyrazil směrem do Prahy 8. "Jel jsem se služebním vozidlem 170 až 180 kilometrů v hodině a vůbec jsem se mu nepřibližoval. Touhle rychlostí vlétl do Holešovic, kde v tu dobu chodilo mnoho lidí. Sám se divím, že to přežil," říká policista.

"Pořád chytáme ty stejné lidi se zákazem řízení. Nevím, co se musí stát, aby přestali jezdit. Kolega policista, který udělal všechno možné, aby ho zastavil a ostatní chránil, teď stojí před soudem. To je hodně zvláštní postup generální inspekce. Například nás jako první hlídku, která motorkáře spatřila, vůbec nikdo nevyslechl," říká policista.

Když tento policista přijel na místo nehody, byl už všude kouř. Z motorkáře sestříhal kusy oblečení a začal ho ošetřovat. "Když jsem mu sundal plexisklo, říkám mu, my se známe, co? A on: Jo, minulý měsíc si mě honil, co? odpověděl mi," vypráví policista.

Dodává, že je pro něj záhadou, jak si státní zástupce může myslet, že byl Vaicův zákrok nepřiměřený. "Ať nám tedy poradí, jak ho máme zastavit. Bojím se, že pokud soud dopadne špatně, bude to signál pro ostatní policisty, kteří nebudou chtít dopadnout stejně jako Šimon Vaic. Když kolem nich projede motorkář, který bude nafetovaný a bude mít zákaz řízení, raději to nechají být. A to by bylo hodně špatně," dodává policista.

Obzalovaneho policistu dorazili podporit take motorkari, kteri nesouhlasi s jednanim ujizdejiciho muze na motocyklu, a kteri nesouhlasi se stihanim policisty. pic.twitter.com/5fZiwdCfI0 — Týdeník Policie (@TydenikPolicie) October 10, 2018

Shromáždění na Vaicovu podporu svolala Unie bezpečnostních složek. Organizátor Aleš Lehký souhlasil s tím, že soudní rozhodnutí do budoucna ovlivní chování policistů při zákrocích. "My v tom vidíme obrovský důsledek do vnitřní policie, protože opravdu ti kluci si rozmyslí, jakým způsobem budou tyto zákroky provádět dál," řekl Lehký.

Vaicovi v posledních dnech vyjádřili podporu vedení Policie ČR, policejní prezident Tomáš Tuhý i ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) v úterý odmítla, že by policistu účelově kriminalizovala.

Obhájce obžalovaného muže Josef Kopřiva: