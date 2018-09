Policisté zadrželi skupinu cizinců, která údajně vyloupila nejméně 11 obchodů

V případě odsouzení hrozí pětici až osm let.

Praha - Policisté minulý týden zadrželi na Příbramsku pět cizinců podezřelých ze série vloupání v několika krajích. Podle policie způsobili škodu přes tři miliony korun, informoval v úterý středočeský policejní mluvčí Pavel Truxa.

Akci kriminalisté spustili v noci z 9. na 10. září. "Následně bylo zahájeno trestní stíhání všech pěti osob pro zločin krádeže a přečin poškození cizí věci, za které jim v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na osm let," uvedl mluvčí. Podezřelým je od 23 do 29 let a soud rozhodl o jejich vzetí do vazby.

Zadržení se podle policistů od února letošního roku do doby zadržení vloupali nejméně v 11 dosud prokázaných případech do prodejen větších obchodních řetězců se sportovním zbožím, potravinami a drogistickými potřebami na území Středočeského, Pardubického, Ústeckého a Zlínského kraje a kraje Vysočina.

Policisté ze středočeské zásahové jednotky zadrželi podezřelé krátce po vloupání do dvou objektů na Příbramsku. "Při následných domovních prohlídkách a prohlídkách jiných prostor bylo zajištěno větší množství předmětů sloužících k páchání této trestné činnosti (dva osobní automobily, páčidla, maskovací prostředky, komunikační technika atd.)," dodal mluvčí.