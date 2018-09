Mladík zapálil dům, ve kterém usínala jeho babička. Soud mu potvrdil 12 let vězení

Případ se stal letos v únoru v Šanově na Znojemsku. Mladík se rozhodl řešit neshody s matkou a babičkou, u kterých bydlel, podpálením rodinného domu.

Olomouc - Za pokus o vraždu své babičky si pětadvacetiletý Jevgenij Puškin odpyká ve vězení 12 let, rozhodl olomoucký vrchní soud. Potvrdil tak rozsudek brněnského krajského soudu, proti němuž se mladík odvolal. Pětadvacetiletý muž podle obžaloby zapálil na Znojemsku dům, v němž usínala jeho babička. Seniorce se podařilo utéci, utrpěla popáleniny. Podle obžaloby tím řešil své spory s příbuznými, Puškin však úmysl babičku zabít u soudu popřel.

"Trest je uložen na samé spodní hranici trestní sazby. Trest nelze v žádném případě považovat za nepřiměřený či nezákonný," uvedl soudce Petr Andres. Poukázal na to, že soud přiznal obžalovanému jisté rozrušení v době spáchání činu a zohlednil i to, že se znalci k jeho nápravě postavili kladně. Mladík i z toho důvodu byl umístěn do mírnějšího typu věznice.

Obžalovanému původně hrozilo až 20 let vězení, podle rozsudku chtěl ženu zabít s rozmyslem nebo po předchozím uvážení. Jako přitěžující okolnost soud uznal to, že mladík řadu let nepracoval ani nestudoval a využíval finanční podpory svých příbuzných. Čin podle soudu spáchal zákeřně a navíc vůči osobě blízké. K přísnějšímu potrestání naopak soud nepřistoupil s ohledem na to, že muž dosud nebyl trestán.

Proti původnímu rozsudku se odvolala pouze obhajoba. Poukázala na to, že i podle krajského soudu šlo o velmi specifický případ, přitom to do rozsudku nepromítl. Mladík dnes u vrchního soudu přiznal, že zapálení domu bylo extrémním činem, svou roli však podle něj hrál jeho stav. "Nebylo to rozhodně promyšlené nebo úmyslné jednání," hájil se. Soudci tomu však neuvěřili. "Muž zvážil, jak se toho dopustí, došel si pro benzin, dům zapálil na několika místech. Byl si vědom toho, že v domě je poškozená, neboť ji krátce předtím potkal. Utekl poté z domu a několik dní se schovával. Nešlo o afektivní jednání," podotkl soudce Andres.

Případ se odehrál letos v únoru v Šanově na Znojemsku. Mladík se rozhodl řešit neshody s matkou a babičkou, u kterých bydlel, podpálením rodinného domu, uvádí obžaloba. Benzinem polil nábytek v několika místnostech a zapálil jej. Poté z domu odešel. V té době v jednom z pokojů usínala jeho babička. Žena naštěstí ještě neusnula, z hořícího domu tak stačila utéct. Utrpěla však popáleniny a nadýchala se kouře. Škoda způsobená požárem byla vyčíslena na 1,5 milionu korun.

Jevgenij Puškin půjde do vězení také za krádež. Po založení požáru se vloupal do herny u čerpací stanice, rozbil její okno a vzal z ní jednu plechovku ochuceného piva.

