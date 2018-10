Policista, který loni autem srazil dívku, je podle soudu nevinný. Žena žádá odškodné

Podle obžaloby jel třicetiletý Petr Suranovský po tramvajovém pásu bez zapnutého majáku a zvukové výstrahy.

Praha - Obvodní soud pro Prahu 1 zprostil obžaloby policistu, který loni na konci října srazil ženu před pražským Masarykovým nádražím. Skutek podle zatím nepravomocného rozsudku nebyl trestným činem. Státní zástupce se proti verdiktu na místě odvolal. Za těžké ublížení na zdraví z nedbalosti hrozí policistovi až čtyři roky vězení nebo zákaz činnosti.

Podle obžaloby jel třicetiletý Petr Suranovský po tramvajovém pásu bez zapnutého majáku a zvukové výstrahy. Policista to nepopřel, odmítal ale, že by nehodu způsobil. Hájil se tím, že mu dívka do cesty vstoupila nečekaně. Dvaadvacetiletá žena byla při nehodě vážně zraněna, následky má dodnes.

"Soud souhlasí v podstatě se všemi stranami. Je pravdou, že pan obžalovaný, v okamžiku, kdy jel po tramvajovém pásu, tam neměl co dělat," řekla soudkyně Helena Králová. Podle svých slov ale musela zvážit veškeré příčinné souvislosti. Upozornila na to, že se dívka nerozhlédla a do vozovky vešla náhle. "Vkročila tam v dobu, kdy řidič již nemohl bezpečně reagovat," řekla Králová.

Státní zástupce Radek Klvaňa soudu navrhoval, aby Suranovského uznal vinným, ale upustil od potrestání. Policista podle něj musel při jízdě po pásu počítat i s nečekanou situací, například právě s tím, že mu někdo do trasy vozu vstoupí. "Byla daná možnost, že jedna z osob může vstoupit na tramvajový pás," doplnil Klvaňa.

Obhájce policisty naopak navrhl úplné zproštění obžaloby. Podle něj nehodu způsobila zraněná dívka. "Je to nešťastná věc, ale pan obžalovaný nenese na věci žádnou vinu," řekl právník. Suranovský v závěrečném vyjádření zopakoval, že je mu vše líto. "Je mi to strašně líto. Opravdu mě to mrzí, pořád na to myslím," řekl soudu.

Nehoda se stala loni 29. října po půlnoci v Havlíčkově ulici. Suranovský jel s kolegou k zásahu na Žižkov. Podle obžaloby vjel na tramvajový pás, nezapnul ale maják ani zvukovou výstrahu. "Poškozená tak nebyla varována," řekl žalobce. Suranovský uvedl, že výstražné zařízení zapínal jeho kolega ve chvíli, kdy k nehodě došlo. Dívka chtěla přejít přes tramvajové pásy ulici a když sestoupila z nástupního ostrůvku, Suranovský ji srazil.

Dívka si z nehody nic nepamatuje. U soudu v minulosti uvedla, že se po nehodě potýká s finančními problémy, kvůli špatnému zdravotnímu stavu totiž nemůže pracovat. Znalec z oboru zdravotnictví v posudku uvedl, že u ní přetrvává omezení v obvyklém způsobu života. Její zmocněnkyně řekla, že následky nehody budou zřejmě trvalé.

Po policistovi dívka žádá 580 tisíc korun jako náhradu škody. S nárokem ji soud odkázal na civilní řízení. Suranovský dříve uvedl, že je pojištěn, a škodu by tak měla pojišťovna uhradit.