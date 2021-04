Policie viní spolek z podpory terorismu. Jeden z členů se cvičil v boji na Donbasu

Policie viní pět lidí z podpory terorismu. Jedná se o členy extremistického spolku Českoslovenští vojáci v záloze za mír, kteří vyslali Miloše Ouřeckého na ukrajinský Donbas, aby se naučil zacházet se zbraněmi či výbušninami, a po návratu měl vycvičit další vojáky. Na zatčení upozornil Respekt a Aktuálně.cz, Radiožurnál nyní s odkazem na dokument o zahájení trestního stíhání přinesl podrobnosti.

Rozsáhlá policejní akce, při které bylo zatčeno pět členů paramilitárních skupin, proběhla v uplynulém týdnu. Redakce Aktuálně.cz a Respekt informovaly, že byl během ní zadržen i předseda spolku Ivan Kratochvíl.

Mezi obviněnými je podle Radiožurnálu také pravoslavný kněz Přemysl Hadrava, důchodce Vladimír Štádler a elektromechanička Andrea Krulišová, označovaná jako náčelnice štábu. Zvlášť byl obviněn také bývalý profesionální voják Miloš Ouřecký, který pracuje jako dělník na skládce.

Výcvik představitelé spolku domluvili před čtyřmi lety v Rusku, kde se Hadrava s Kratochvílem setkali s českým bojovníkem za proruské separatisty Jiřím Urbánkem, stíhaným pro trestný čin teroristického útoku v jiném případu. "Urbánek je požádal, aby poslali dva české dobrovolníky, "že pro výcvik tam mají zelenou", uvedl Radiožurnál.

Odlet Ouřeckému vyšel až napodruhé, koncem července téhož roku. Domluvený kontakt mu pomohl přes hranice k jednotce, kde se setkal s Urbánkem. Po výcviku se Ouřecký zapojil do 1. útočné brigády takzvané Doněcké lidové republiky. Podle Radiožurnálu měl hodnost vojína, byl řidič a říkal si "Jimmy".

V září se pak přesunul jinam, policii vypověděl, že "to tam bylo ostré, bojová linie byla v polích". Potvrdil také, že bojoval za proruskou stranu. Za zločin teroristického útoku mu nyní hrozí až 20 let za mřížemi. Podle své advokátky Zuzany Dohnalové s obviněním nesouhlasí.

Ouřecký se měl na Donbasu naučit zacházet s výbušninami, zbraněmi či jinými nebezpečnými látkami, následně vycvičit další lidi a získané dovednosti "využít v rámci případné ústavní, hospodářské a politické změny v České republice".

Jeden ze svědků, který vystoupil ze spolku kvůli jeho radikalizaci, tvrdí, že Kratochvíl po členech chtěl, aby napadli elektrárnu a způsobili black out. Tvrdí, že se jednalo o nápad obviněné Andrey Krulišové, neúspěšné kandidátky do Poslanecké sněmovny za hnutí Blok proti islámu. Krulišová to však pro Radiožurnál odmítla a podle jejího advokáta Luďka Růžičky proti obvinění podala stížnost. Za propagaci a podporu terorismu jí hrozí až 15 let za mřížemi.

Kněz posílal vojákům peníze

Knězi Hadravovi hrozí až 20 let za financování terorismu, protože měl vojákům posílat peníze na Ukrajinu. V jednom případě jim poslal téměř 130 tisíc korun, ačkoliv Krulišová Radiožurnálu řekla, že neměl žádné peníze.

"Pan Hadrava měl hluboko do kapsy, nevím, kde by na to vzal. Já osobně o penězích nevím, byla to jeho soukromá záležitost," uvedla Krulišová. Policie podle Radiožurnálu pracuje s verzí, že peníze poskytla matka bojovníka Urbánka. Také Hadrava vinu odmítá a podá stížnost.

Také další dva obvinění, Kratochvíl a Štádler, podle policie finančně podporovali teroristy. Na podporu českých separatistických bojovníků poslali zhruba 10 tisíc korun. Štádlerův advokát Jan Valtr se k tomu odmítl vyjádřit.

Podle Radiožurnálu také policie v bytě u Štádlera našla pět revolverů, stovky nábojů a šest kusů plastových nádob s nezjištěným obsahem se střelným prachem. A to přesto, že nemá zbrojní průkaz. K čemu věci měl, není jasné. Odmítl totiž vypovídat.

Konflikt na Ukrajině propukl v roce 2014 po svržení režimu proruského prezidenta Viktora Janukovyče a následné ruské anexi Krymu. Boje mezi povstalci a vládě loajálními vojsky tehdy propukly na začátku dubna a od té doby si vyžádaly přes 14 000 obětí. Česko samozvané republiky proruských separatistů neuznává a trvá na tom, že jimi ovládaná území, stejně jako Ruskem anektovaný Krym, jsou nedílnou součástí Ukrajiny.