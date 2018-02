Policie pátrá po zloději, který z kamionu na Strakonicku ukradl součástky za více než 30 milionů

před 6 hodinami

Policie pátrá po zloději, který z nákladního vozu v Přešťovicích na Strakonicku ukradl stovky součástek do automobilů v ceně více než 30 milionů korun. Náhradní díly odcizil pravděpodobně v noci ze soboty na neděli ze zaparkovaného vozu Volvo. Policie o tom informovala na svém webu. "V té souvislosti žádáme především řidiče motorových vozidel, kteří se v neděli v době od 02:40 do 06:00 pohybovali po silnici I/4 od křižovatky Nová Hospoda na Písecku do Strakonic, a prostřednictvím autokamer nahrávali jízdu a mohli zaznamenat pohyb nákladního vozidla s návěsem či přívěsem bílé barvy, aby nás kontaktovali na lince tísňového volání 158," uvedl policejní mluvčí Milan Bajcura.

autor: ČTK | před 6 hodinami

Hlavní zprávy