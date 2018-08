Hospodaření Zemanovy ochranky šetří policie i inspekce. Prověřují přesčasy i údajné zneužívání aut

Vnitřní inspekce policie a Generální inspekce bezpečnostních sborů, která se zabývá trestnými činy policistů, prošetřuje hospodaření Útvaru pro ochranu prezidenta. Podle informací Aktuálně.cz se zaměřují mimo jiné na to, zda si vedení útvaru nenechává proplácet neodpracované stovky hodin přesčasů. Zajímá je i údajné zneužívání aut pro soukromé účely.

Praha - Policejní prezidium a jeho odbor vnitřní kontroly prošetřují hospodaření v Útvaru pro ochranu prezidenta, který se stará o bezpečnost prezidenta Miloše Zemana a jeho rodiny. Nezávisle na něm se nakládáním s penězi zabývá ale i Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS), která řeší trestné činy policistů.

Před několika týdny si policejní kontroloři vyžádali veškeré informace o hospodaření útvaru na základě stížnosti, která na policejní prezidium přišla. Podle informací Aktuálně.cz se úřad zaměřil mimo jiné na to, zda si vedení útvaru v čele se Zdeňkem Šimanem nenechává proplácet neodpracované stovky hodin přesčasů. Zajímá ho i využívání služebních vozů pro soukromé účely.

Policejní prezidium informaci o vyšetřování nepopřelo, kvůli probíhajícím šetřením se však k případu odmítlo blíže vyjádřit.

"Odbor vnitřní kontroly policejního prezidia řeší desítky různých podání," řekla Aktuálně.cz mluvčí policejního prezidia Eva Kropáčková. Hospodaření Útvaru pro ochranu prezidenta nechtěla komentovat s tím, že k jednotlivým kontrolám nesdělují žádné informace.

Zdroj obeznámený s šetřením redakci potvrdil, že se policejní prezidium na základě stížnosti před pár týdny začalo hospodařením útvaru zabývat. "Je to jedna z kontrol, které odbor vnitřní kontroly nyní provádí. Odbor vnitřní kontroly se zabývá všemi podáními," řekl člověk z policejního prezidia, který si nepřál být jmenován.

"Pokud by se jednalo o trestný čin, takový případ by šetřila Generální inspekce bezpečnostních sborů. Což by naznačovalo závažnost celého šetření," dodal zdroj.

A Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) se situací skutečně zabývá. To nepřímo potvrdil i její tiskový mluvčí Martin Strouhal. "K vámi dotazované záležitosti nebyly uvolněny žádné informace ke zveřejnění," řekl Strouhal, vyšetřování v prezidentské ochrance však nepopřel.

Ředitel Útvaru pro ochranu prezidenta Zdeněk Šiman na otázky Aktuálně.cz ohledně správy financí nechtěl odpovídat. "Obraťte se s těmi otázkami na policejní prezidium, já se k tomu nebudu vyjadřovat," reagoval Šiman. Prezidium se však k případu kvůli probíhajícímu šetření dále nevyjádřilo.

Více informací nemohl poskytnout ani Pražský hrad. Podle zdroje z prezidentské kanceláře o kontrole vedení ochranky Hrad neoficiálně ví. Nikdo se k tomu však nechce vyjadřovat. "Víme, že Útvar pro ochranu prezidenta prošetřují kvůli hospodaření, ale podrobnosti nemáme," potvrdil informace redakce zdroj z Hradu.

Mluvčí prezidenta na otázky stručně odpověděl, že Hrad o vyšetřování neví ani se jím nebude dále zabývat.