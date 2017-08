Policejní honička na Vsetínsku. Zdrogovaný muž se zákazem řízení naboural do policejního auta a ujel

před 59 minutami

Jednatřicetiletý muž se zákazem řízení pod vlivem pervitinu v úterý ujížděl autem policejní hlídce na Vsetínsku. Při honičce úmyslně narazil do policejního vozu. "Ve čtvrtek skončil muž z Valašského Meziříčí ve vazbě, hrozí mu šest let vězení," krajská policejní mluvčí Lenka Javorková. Muže v Land Rover se pokoušela policejní hlídka zastavit v úterý dopoledne v Loučce na Vsetínsku. Když mu hlídka zatarasila cestu, řidič začal couvat, narazil do stromu a pak prudce najel do policejního vozu a z místa ujel. "Ve voze s ním cestovali další čtyři lidé," uvedla policejní mluvčí Lenka Javorková. Po řidiči začalo pátrat několik hlídek, policisté ho vzápětí zadrželi a umístili ho do policejní cely.

