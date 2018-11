Trik německé firmy na české podnikatele: láká je na zápis do fiktivního rejstříku

před 28 minutami

Je to velká nehoráznost, říká podnikatel Roman Málek o dopisu, který před několika dny přišel do poštovní schránky jeho reklamní agentury v Pardubicích. Měl na první pohled oficiálně vypadající náležitosti "Evropského obchodního rejstříku" a nabízel zápis do této neexistující databáze. Za to si odesilatel, německá firma DAD, účtovala roční poplatek 977 eur, tedy asi 25 tisíc korun, a to po dobu tří let. Věc začne zřejmě řešit policie.

Autoři dopisu se snaží využít situace po zavedení nové evropské směrnice o ochraně osobních údajů, která platí od letošního května. "V souladu s novým nařízením GDPR… jsme povinni Vás informovat o datech, která o Vaší firmě evidujeme," začíná text dopisu. "Podobné dopisy už mi přišly asi dvakrát," vysvětluje pardubický podnikatel. "K GDPR je to ale poprvé," dodává. Podnikatele dopis vyzývá k podepsání souhlasu se "zveřejněním údajů na stránkách www.eu-reg.eu v graficky zvýrazněné podobě, a to po dobu tří let". Za záznam v European Register of Commerce si pisatel dopisu, německá firma DAD Deutscher Adressdienst GmbH se sídlem v Hamburku, účtuje částku 977 eur ročně. Na zmíněné internetové adrese přitom žádný rejstřík není, pouze další výzvy k objednávce záznamu v něm. Dopis, ačkoliv budí dojem, že souvisí s evropskou administrativou, se od EU distancuje: "Evropský obchodní rejstřík není spojen s žádnou organizací nebo institucí Evropské unie nebo komise," uvádí se v dopisu - což je fakticky nesmysl, protože Evropská komise je jednou z institucí EU. Podle informací z německých odborných webových stránek není dopis vztahující se k GDPR prvním, za kterým firma DAD a její jednatelka Daniela Kunst stojí. Advokátní kancelář Loschelder a Leisenberg například upozorňuje na obdobný dopis, který žádal roční platby za zveřejnění na webových stránkách "Evropského obchodního čísla" (European Business Number). Když podnikatel nezaplatí, přichází na řadu vymáhání dluhu V případě, že podnikatel autorům dopisu naletí a podepíše smlouvu, přijde mu obratem faktura. A pokud poté pohledávku nezaplatí, začne ji DAD vymáhat prostřednictvím inkasních firem v jednotlivých evropských státech, upozorňují na dosavadní zkušenost advokáti z kanceláře Loschelder a Leisenberg. Proti postupu DAD se chce ohradit Tomáš Zdechovský, poslanec Evropského parlamentu (KDU-ČSL). "Mám s podobnými dopisy dost zkušeností, objeví se vždycky, když vyjde nějaké nové evropské nařízení," řekl Zdechovský Aktuálně.cz. Text dopisu. Foto: Aktuálně.cz Firma se v dopise odkazuje na německé právo, podle kterého má být její počínání v pořádku. Zdechovský však chce podat trestní oznámení. "Někdo se snaží obohatit na nevědomosti lidí, podám oznámení na neznámého pachatele," sdělil. Není jasné, jestli se policie případem již nezabývá, například z podnětu jiného podnikatele. Na dotaz Aktuálně.cz policisté odpověděli, že ze zákona nejsou oprávněni sdělovat informace ke konkrétním osobám ani firmám. Zdechovský mezitím na dopis upozornil v Bruselu. "V pondělí jsem komisi poslal dopis, aby se o to zajímala i v jiných členských státech," dodává europoslanec, podle kterého by podobné dopisy měly být zaneseny do evropského seznamu klamavých obchodních praktik.