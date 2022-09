Hnutí SPD předstihlo ODS a ve volbách by skončilo druhé za ANO, tvrdí průzkum

Sněmovní volby by v září vyhrálo hnutí ANO se 30 procenty hlasů, druhé by bylo další opoziční hnutí SPD těsně před vládní ODS. Vyplývá to z volebního modelu STEM pro CNN Prima News, který televizní stanice zveřejnila v nedělní Partii. Předchozí průzkumy STEM i dalších agentur řadily na druhé místo ODS, hnutí SPD v nich bylo třetí. Do sněmovny by se dostalo šest stran a hnutí.

Hnutí ANO bývalého premiéra Andreje Babiše by získalo 30 procent hlasů, oproti o měsíc staršímu průzkumu tak přišlo o více než jeden procentní bod. Druhé místo přisoudil průzkum SPD, která si polepšila ze srpnových 11,9 procenta hlasů na 14,3 procenta. ODS se propadla z 15,5 procenta hlasů na třetí místo s aktuálními 14,2 procenta. Související Europoslanec Blaško odchází z SPD. Viní Okamuru z nedemokratického jednání Vládní Piráti by dostali 9,4 procenta, další partneři z vládní koalice TOP 09 a Starostové a nezávislí mají shodně pět procent hlasů. Lidovci by zůstali se ziskem 4,5 procenta hlasů těsně mimo dolní komoru, získali by ale větší podíl hlasů oproti srpnovým 3,4 procenta. Do sněmovny by se nedostali ani sociální demokraté, Přísaha či KSČM. Agentura STEM provedla průzkum od 1. do 8. září. Dotazovala se kombinací online a telefonických hovorů 2003 českých občanů. V říjnových volbách do sněmovny loni zvítězila do té doby opoziční koalice Spolu tvořená ODS, KDU-ČSL a TOP 09, pro kterou hlasovalo 27,8 procenta voličů. Dosud vládní hnutí ANO dostalo 27,1 procenta hlasů a vzhledem k volebnímu systému o jeden mandát víc než Spolu. Předvolební modely přitom vítězství Spolu nepředpokládaly, agentury favorizovaly ANO. Třetí skončila koalice Pirátů a STAN, dostala 15,6 procenta hlasů. SPD volilo 9,6 procenta voličů. Ostatní kandidující strany mandáty nezískaly. Vládu vytvořili občanští demokraté, lidovci, TOP 09, Piráti a STAN. Pětice stran se ve dvousetčlenné sněmovně opírá o většinu 108 hlasů.