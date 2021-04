Podcast Přepište dějiny míří nově i na Aktuálně.cz. Rovnáme historii, tvrdí autoři

Historici Michal Stehlík a Martin Groman zahajují spolupráci s on-line deníkem Aktuálně.cz. Jednou měsíčně na něm budou publikovat nový díl podcastu, který opouští "vyjeté koleje a stereotypy" ve vnímání českých dějin.

"Aktuálně.cz dává jako jedno z nemnoha českých médií pravidelně prostor poučenému psaní o moderních dějinách, takže se mi naše spojení zdá velmi logické," říká jeden z autorů projektu Martin Groman, který učí historii na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy i na Metropolitní univerzitě Praha a vede také Společnost Ferdinanda Peroutky. "Kolem nás je stále dost překrucovačů dějin, kteří si nějaké ty husity, Masaryky, protektoráty, odbojáře, komunisty nebo Havly rádi ohnou pro potřeby své aktuální argumentace. Tak my jim to zase rádi narovnáme," směje se.

"Aktuálně.cz nejede na vlně povrchních informací. Přináší formáty, které jdou mnohem hlouběji a přitahuje inspirativní osobnosti typu Miloše Doležala nebo Petra Viziny," komentuje pak novou spolupráci Michal Stehlík, historik, bývalý děkan Filozofické fakulty UK a v současnosti náměstek generálního ředitele Národního muzea. "Náš podcast se snaží o něco podobného: opouštět vyjeté koleje, schémata a mýty ve vnímání dějin, jež ovlivňují i dnešek," dodává.

Tipů na dobrý #podcast není nikdy dost. Pokud máte rádi dějiny, velmi doporučuji vaší pozornosti podcast Přepište dějiny dvou skvělých historiků – @GromanMartin a @MichalStehlik . K poslechu na obvyklých platformách či na webu https://t.co/oVZnB1cXzO Skvělý počin! — Tomáš Fojtík (@panKaplan) January 14, 2021

Podcast "Přepište dějiny" odstartoval 15. listopadu 2020. Jeho autoři zatím natočili 21 dílů. Projekt je soukromý a nemá žádné veřejnoprávní zázemí, přesto se pravidelně objevuje v první pětce nejposlouchanějších historických pořadů na Apple podcasts v České republice.

"Oba pánové působí opravdu, jako by si sedli a sypali to ze sebe, s humorem a neokázale. Zíráte na to množství souvislostí a bavíte se. Ta práce je parádní, profesionální, opět použiju slovo promyšlená a úplně se jako bývalý rozhlasák tetelím, jak zmáknuté to je a že to vypadá jako dělané levou zadní. Nemylme se, není," napsal o podcastu dokumentarista a dramaturg Dan Moravec ve svém letošním hodnocení nejzajímavějších českých podcastů na DOK revue.

"Projekt Martina Gromana a Michala Stehlíka výborně doplňuje mozaiku našich autorských podcastů. Jsem rád, že získáváme další kvalitní obsah s přidanou hodnotou," říká šéfredaktor on-line deníku Aktuálně.cz Josef Pazderka. Premiérově se oba autoři představí čtenářům a posluchačům na Aktuálně.cz již tuto neděli.

VIDEO: Michal Stehlík o překrucování historie.