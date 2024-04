Výstřel z lesa. Tajemná smrt policisty v Pekle, předpověděl si vlastní konec

Sobota 2. srpna 1952. V podhůří Orlických hor od čtyř hodin v noci pátrají jednotky Sboru národní bezpečnosti a vojska po pěti polských diverzantech. Údajně překročili státní hranici, jež se táhne asi pět kilometrů odsud. Vojáci a příslušníci SNB postupují podél údolí řeky Metuje přes planinu východně od vesnice Přibyslav a dál směrem k Václavicím.

Údolí opředenému strašidelnými pověstmi, které severovýchodně od Nového Města nad Metují tvoří jakési obrovské V, se odnepaměti říká Peklo.

"V noci ještě před zahájením pročesávání byly do akce zapojeny další jednotky československé armády, jejichž příslušníci byli rozestavěni do terénu tak, aby tvořili hráz, kterou by polští zběhové nemohli proniknout," popisuje dobový dokument ministerstva vnitra.

Mezi desítkami ozbrojených mužů bezpečnostních složek je i čerstvě čtyřicetiletý štábní strážmistr Rudolf Vavřena. A také vojín základní služby Josef Karkoška. Jejich osudy se ten den tragicky protnou.

