Záhadný konec půvabné pěvkyně. Svědek popsal podivnou noční scénu v její zahradě

Poslední okamžiky zpěvačky Věry Urieové se začínají odvíjet cestou tramvají č. 17 do pražského Braníku, kde půvabná žena vystupuje na konečné stanici a rychlou chůzi míří temnými a opuštěnými místy k domovu. Tady někde, v ospalé čtvrti na jihu Prahy, v noci z pátku na sobotu 26. října 1974 sboristka opery Národního divadla záhadně zmizí.

Okamžik jejího zmizení před padesáti lety se stal noční můrou kriminalistů. A pro některé z nich i příčinou hluboké frustrace. Byli přesvědčeni, že znají vše potřebné ke klíčovým okolnostem případu, ale nikdy se jim ho nepodařilo uzavřít.

Zmizení oblíbené pěvkyně je dodnes zahaleno tajemstvím a opředeno zvláštními zvěstmi o bujarých večírcích pohlavárů s herečkami v podzemí Národního divadla, doprovázených násilnostmi, či o zabetonovaném těle ve výklenku sklepení zlaté kapličky a v základech rozestavěné dálnice D1.

A také je to případ plný záhad, v němž nemalou roli sehraje černé piano, italské klíče a zvláštní snubní prsteny.

Po dlouhých letech pak případ rozvířilo podivuhodné svědectví, které vyprávěl muž, jenž v zahradě zmizelé ženy viděl osudnou noc něco velmi neobvyklého a zcela nečekaného. Ale tehdy se bál svědčit. "V tom okamžiku jsme oba úplně strnuli, protože jsme si vzpomněli na tu scénu, a když jsme přemýšleli, kdy se to stalo, tak to bylo přesně tu noc, co se ta paní ztratila," líčil nečekaný svědek.

Byl přesvědčen, že ví, kde Věra Urieová je.

Podcast Aktuálně.cz Podivné zločiny přibližuje okolnosti záhadných či neobvyklých kriminálních případů z doby komunistické nadvlády v Československu. Na základě dobových vyšetřovacích spisů a dalších dokumentů z policejních archivů představuje podivnosti ve vyšetřování, zamlžená svědectví, nejasnosti i nové detaily zločinů.