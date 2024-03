Po stopách Emila Háchy. Trhové Sviny připomínají nejslavnějšího rodáka

Emil Hácha strávil v Trhových Svinech na Českobudějovicku pouze prvních deset let života, s rodným místem byl ale přesto nadále silně spjatý. Bývalý prezident pomnichovského Československa a následně i nacisty ovládaného protektorátu Čechy a Morava do pozdního věku do Trhových Svinů jezdil, říká spisovatel a publicista Jan Štifter, který se Háchovým vztahem k Trhovým Svinům zabýval.

"Byl zde velmi rád a jakmile to šlo, přijížděl za příbuznými na návštěvu. Líbila se mu zdejší krajina a okolí nedalekých Novohradských hor," řekl Štifter. Hácha se narodil v roce 1872. V Trhových Svinech chodil na základní školu. "Měl velké nadání a tak jej v šesti letech zapsali hned do druhé třídy," uvedl Štifter. Také proto v roce 1882 nastoupil na osmileté gymnázium v Českých Budějovicích. Do 20 kilometrů vzdáleného města však denně nedojížděl a bydlel v pronájmu. Následovala studia právnické fakulty v Praze. "I když už od svých deseti let nežil v Trhových Svinech, pořád to pro něj bylo místo, které měl v srdci. Zřejmě stále cítil pouto k rodnému městu, navíc tam pořád byla část jeho rodiny," řekl Štifter. Hácha po absolvování právnické fakulty postupně profesně stoupal. Zřejmě poslední návštěva Trhových Svinů se uskutečnila v roce 1937, kdy už jako prezident nejvyššího správního soudu byl se svou manželkou u tety. Veřejnost si však Háchu spojuje především s 15. březnem 1939, kdy jako prezident pomnichovského Československa nezabránil vzniku německého protektorátu. V polovině března 1939 byl Hácha předvolán do Berlína na jednání s nacistickým vůdcem Adolfem Hitlerem. V Berlíně byl za použití hrubého nátlaku přinucen podepsat souhlas "s ochranou území Čech a Moravy Velkoněmeckou říší". V čele následně vytvořeného protektorátu Čechy a Morava stanul Hácha jako takzvaný státní prezident. Podle historiků však tehdy Hácha těžko mohl vzdorovat, protože české území bylo bez pohraniční oblasti, kde stála vojenská opevnění. "Už v roce 1938, kdy funkci prezidenta republiky po Edvardu Benešovi přebíral, věděl, že jej jednou v budoucnosti za to budou soudit. Ale bral to jako službu vlasti a té se i obětoval. Snažil se svým přístupem pomoci lidem a spoustě z nich zachránil život," uvedl Štifter. Hácha zemřel krátce po válce v roce 1945 jako vězeň na Pankráci, když už předtím byl ve špatném zdravotním stavu. V Trhových Svinech v roce 1945 strhli pamětní desku z jeho rodného domu. Vrátila se tam až o 50 let později. Loni informační centrum v Trhových Svinech vytvořilo trasu s názvem po stopách Emila Háchy. Připomíná místa z jeho dětství. "Je to neobyčejný příběh zřejmě nejslavnějšího rodáka," řekl Štifter.