Po maturitě na náměstí. Studenti jdou znovu stávkovat za klima, přidají se i rodiče

Středoškoláci v pátek opět vyjdou do ulic stávkovat za lepší ochranu klimatu. Jejich březnový protest neměl očekávanou odezvu u politiků - místo záruky řešení klimatické krize se jim dostává podle jejich slov akorát „výsměchu a ignorace“. Chtějí proto být znovu slyšet. Zapojí se většina krajských měst, ale nově třeba i pražští vysokoškoláci a v neděli se do ulic chystají i rodiče - pochodovat za lepší klima pro jejich děti v budoucnu.

Požadavky studentů zůstávají stále stejné: "Chceme, aby politici naslouchali vědcům a začali řešit klimatickou krizi a aby se začalo pracovat na co nejrychlejším snížení emisí skleníkových plynů," řekl Aktuálně.cz mluvčí hnutí Fridays for Future Petr Doubravský.

Účast očekávají organizátoři obdobnou jako posledně. Do protestu se zapojí studenti ze všech krajských měst kromě Ústí nad Labem a Jihlavy, na Vysočině se přidají žáci alespoň v Pelhřimově, kde budou místo průvodu městem sázet stromky.

Poprvé uspořádají stávku také ve Zlíně, kde ji organizuje Martin Hronek z Gymnázia Zlín - Lesní čtvrť. Podle něj je potřeba se zaměřit hlavně na osvětu mladých lidí: "Preferoval bych zorganizování různých diskusí, besed a podobně. Už se mi také podařilo domluvit některé vědce, kteří si pro nás v následujících týdnech připraví něco na toto téma, případně uspořádáme promítání nějakých osvětových dokumentů."

Novinkou druhého kola protestů je větší zapojení vysokoškoláků, kteří se v Praze plánují sejít na Klárově a chtějí se připojit k průvodu středoškoláků v průběhu akce. "Momentálně se snažíme přes páteční stávku hlavně zmobilizovat, abychom věděli, kolik se nás najde na vysokých školách, a poté v tomto budeme určitě pokračovat," říká jejich zástupce Vavřinec Vaněk.

Svou vlastní protestní akci plánují také rodiče, kteří se inspirovali britským hnutím Mothers rise up! a v neděli na Den matek uspořádají pochody "Rodiče za klima - pochod pro budoucnost dětí" v Praze, Brně a Ostravě. V dalších dnech se sejdou také v Liberci či v Hranicích na Moravě.

Přípravu zkomplikovaly maturity

Jak dodává Petr Doubravský, přípravy tentokrát zkomplikovaly maturity - studenti v pátek píšou didaktický test z češtiny: "Stávky jsme naplánovali tak, aby byly až po skončení státních maturit, proto také začínají převážně až od desíti hodin. Komplikací bylo, že se čtvrťáci a čtvrťačky kvůli přípravám na maturity nemohli zapojit do organizace."

Organizátorka liberecké stávky, studentka maturitního ročníku Gymnázia a SOŠPg Jeronýmova Markéta Košková k tomu uvádí: "Přestože většina organizátorek minulé stávky maturuje, měli jsme velké štěstí, že se nám ozvalo několik studentů z nižších ročníků, kteří chtěli s organizací pomoci."

A na častou námitku, že se žáci účastní, jen aby nemuseli do školy, dodává: "Osobně si nemyslím, že by tato akce byla využita k tomu, abychom se ulili, alespoň dle mé zkušenosti z předešlé stávky. Studenti si přinesli vlastní transparenty a i po skončení akce nás zastavovali a chtěli si promluvit o celé problematice změn klimatu. Nebyli to lidi, kteří se o toto téma nezajímají a nic o něm nevědí, proto si nemyslím, že přišli, jen aby nemuseli do školy."

Ředitel tohoto gymnázia Jaroslav Šťastný se ale ke stávce staví skepticky: "Snažíme se se žáky mluvit a vysvětlovat jim vše v širších souvislostech. Účasti žákům nebráníme. Chceme ale, aby si uvědomili, že to podle zákona není stávka. Po minulé akci v Liberci jsem viděl, že někteří byli dost zklamaní, někteří to celé nepochopili a opravdu to brali jako možnost jít si sednout do některé z kaváren kolem náměstí a tam nadávat, jak jim to nepřejeme."

Vláda prostřednictvím ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) informovala sněmovnu o svém postoji ke změně klimatu ve středu 27. března, ale polovina poslanců tehdy odešla a z debaty podle zástupců studentů nevyplynulo nic konkrétního. 16. dubna navrhla poslankyně za piráty Dana Balcarová pevné zařazení bodu do programu jednání, ale většina poslanců za hnutí ANO, ODS, SPD a KSČM se zdržela hlasování a návrh tak byl zamítnut.

