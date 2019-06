Zemanův generál chce zpátky statisíce. Funkci náčelníka složil, aby se vyhnul potupě

Bývalý náčelník Vojenské kanceláře prezidenta republiky generál Rostislav Pilc nechtěl riskovat svou čest, funkci proto raději složil sám. Vyplývá to z žaloby, kterou generál podal na Národní bezpečnostní úřad a již má deník Aktuálně.cz k dispozici. Úřad mu odňal prověrku, bez které dál nemohl kancelář řídit. Rezignací předešel tomu, aby ho prezident Zeman musel z funkce odvolat. Žalobou se nyní Pilc domáhá ušlého platu.

Vojenská kancelář prezidenta republiky pomáhá hlavě státu naplňovat jeho roli vrchního velitele ozbrojených sil. Do dubna 2016 ji řídil generál Pilc. Funkci složil z vlastní vůle, protože ho na podzim roku 2015 Národní bezpečnostní úřad připravil o prověrku. Ztrátu osvědčení posléze stvrdil ředitel úřadu Dušan Navrátil. Pilc se proti jejímu odejmutí bránil žalobou a se svým podáním následně uspěl. Soud výrok NBÚ zrušil a generál chce nyní dorovnat plat.

"Rozhodující skutečností je fakt, že k ukončení služebního poměru na předmětné pozici (náčelníka Vojenské kanceláře prezidenta republiky) by bez rozhodnutí NBÚ zcela jistě nedošlo. Právě uvedená nezákonná rozhodnutí NBÚ jsou jediným faktorem, který vedl k ukončení funkce žalobce," píše se v žalobě, na jejíž podání upozornila Česká televize a kterou deník Aktuálně.cz získal. Pilcovo podání k soudu zamířilo v květnu.

Žalobou brojí proti Národnímu bezpečnostnímu úřadu. Chce po něm dorovnat plat, který by jinak coby šéf prezidentské vojenské kanceláře dál inkasoval. Požadovanou cifru tvoří rozdíl mezi platem a výsluhou, již po ukončení služebního poměru pobíral do konce roku 2018. V tomto období by coby náčelník inkasoval 2,193 milionu korun, výsluha mu vynesla o 329 tisíc méně. Právě této částky, plus úroku devíti procent z prodlení, se nyní domáhá.

Než Pilc podal žalobu, podle zjištění Aktuálně.cz vyzval letos v únoru ministerstvo obrany, pod které věci služebního poměru vojáků spadají, aby mu požadované peníze poslalo. Resort mu ale vstříc nevyšel. Jeho žádost v březnu přeposlal Národnímu bezpečnostnímu úřadu. Ministerstvo obrany argumentuje, že v tomto příběhu žádnou roli nehraje.

Nás se kauza netýká, říká ministerstvo

"Ministerstvo nevydalo v důsledku odebrání prověrky ze strany NBÚ žádné rozhodnutí, na jehož základě by musel generál Pilc skončit v armádě a nyní by se mohl domáhat náhrady škody," vysvětlil Aktuálně.cz mluvčí resortu Jan Pejšek. Obdobně nepochodil generál u NBÚ. Úřad mu v dubnu odepsal, že nevidí spojitost mezi odebráním prověrky a jeho odchodem z pozice náčelníka.

Oficiálně se NBÚ komentáře zdržuje. Odvolává se na to, že záležitost se týká pouze něj a generála. "Odmítnutí žádosti bylo generálu Pilcovi řádně odůvodněno. S ohledem na skutečnost, že se jedná o údaje osobního charakteru, NBÚ není oprávněn vám je sdělovat," řekl Aktuálně.cz ředitel právního a legislativního odboru NBÚ Jiří Malý.

Generál považuje argumentaci úřadu za absurdní. Pilcova obrana je následující: pokud by ho NBÚ osvědčení nezbavil, nikdy by o post náčelníka nepřišel. Že se k rezignaci odhodlal sám, je podle něj ve sporu irelevantní. "V opačném případě by musel být pro ztrátu a nezískání bezpečnostní prověrky pro stupeň utajení přísně tajné z předmětné funkce potupně prezidentem republiky odvolán (…), takový postup jako dlouholetý voják z povolání nemohl akceptovat," píše se v žalobě.

Pilc spoléhá na to, že stejně bude na jeho rozhodnutí vzdát se funkce nahlížet i soud. Očekává od něj pochopení, že jinou volbu kvůli rozhodnutí NBÚ neměl. "K tíži žalobce nelze přičítat fakt, že nehodlal absolvovat potupný okamžik nuceného odvolání z funkce. Tato skutečnost není rozhodující pro příčinnou souvislost mezi rozhodnutími NBÚ a jeho ukončením služebního poměru ve funkci náčelníka Vojenské kanceláře prezidenta republiky," stojí v žalobě.

Návrat do čele vojenské kanceláře prezidenta?

O ní rozhoduje Obvodní soud pro Prahu 5. Verdikt může vydat i bez toho, že by spor veřejně projednal. "Soud obecně může - ale nemusí - vydat platební rozkaz, ve kterém žalovanému uloží, aby zaplatil uplatněnou pohledávku a náklady řízení nebo aby podal odpor," vysvětlila Aktuálně.cz mluvčí soudu Markéta Fikoczková. Pokud by se v případě vyhovění žalobě NBÚ bránil takzvaným odporem, teprve pak by se případ probral veřejně.

Pilc osvědčení ztratil kvůli informacím, které získal NBÚ od Vojenského zpravodajství. Ironií je, že ho v minulosti Pilc řídil. NBÚ měly vadit jeho údajné styky s některými ruskými podnikateli. Soud ale ve sporu Pilce s NBÚ o odebrání prověrky argumenty úřadu rozmetal. Důrazně se vymezil proti tomu, o jaké informace od Vojenského zpravodajství se opřel a jakým způsobem je vyhodnotil.

"Ani správní soudy sdělení zpravodajských služeb nepřezkoumávají v takovém rozsahu a takovým způsobem, který je ve správním soudnictví obvyklý. Na druhé straně však tyto zprávy zpravodajských služeb nemohou být pouze vyjádřením názoru jejich zpracovatele, bez patřičného skutkového podkladu zachyceného ve spise a soudem ověřitelného," citovaly Lidové noviny z rozhodnutí soudce Slavomíra Nováka.

Pilc dnes pracuje v Řízení letového provozu. Snaží se ale, aby se vrátil do náčelnické funkce, kterou po něm převzal generál Jan Kaše. NBÚ po zásahu soudu znovu rozhoduje o Pilcově prověrce. "Odešel z Vojenské kanceláře prezidenta republiky se ctí, očistil své jméno v řízení před soudem a po obdržení prověrky od NBÚ by se měl vrátit zpět," sdělil Aktuálně.cz Pilcův advokát Daniel Volák. Podle informací Aktuálně.cz ale osvědčení zpátky stále nezískal.