Nikomu nic nedlužím, říká Stuchlík o konci v ANO. Babiš z něj chtěl primátora Prahy

Předseda ANO Andrej Babiš si vybral podnikatele Petra Stuchlíka jako toho, kdo měl hnutí ANO vyhrát na podzim roku 2018 volby v Praze a vést metropoli jako primátor. Jenže premiérovo hnutí v hlavním městě nevyhrálo a naopak skončilo v opozici. A Petr Stuchlík o víkendu na facebooku oznámil, že z ANO odchází a příští týden se vzdá místa v zastupitelstvu hlavního města. "Směřoval jsem k tomu rozhodnutí mnoho týdnů, ale nechtěl jsem jakkoliv ovlivnit volby do Evropského parlamentu," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Kdy jste začal zvažovat, že s politikou skončíte?

Samozřejmě mě to poprvé napadlo už loni v listopadu po prohraných volbách. Ale rozhodl jsem se bojovat, snažit se změnit pražské ANO, které bylo neviditelné. Vždyť jeho známá tvář Patrik Nacher není ani členem hnutí. A bez zásadní změny pražské organizace to nešlo.

Proč?

Některé výzvy jsou těžší než sestavit perpetuum mobile, alespoň pro mě. Ovšem myslím, že třeba Patrik by to dokázal. Pokud se do toho opravdu pustí s plnou silou, pražské ANO změní. Je to homo politicus se dvaceti lety zkušeností z několika politických stran.

Kdy jste si definitivně řekl, že končíte?

Směřoval jsem k tomu rozhodnutí mnoho týdnů, ale nechtěl jsem jakkoliv ovlivnit volby do Evropského parlamentu. Důležitý byl minulý víkend a dlouhá schůzka s premiérem Andrejem Babišem. Definitivně jsem se rozhodnl někdy ve středu, ve čtvrtek tento týden. V pátek večer jsem to panu premiérovi oznámil.

Potkali jste se?

Chtěl jsem mu to říci osobně, ale osobní schůzku v pátek dopoledne jsme bohužel museli zrušit. Nebylo to vůbec jednoduché rozhodování.

Co jste na dlouhé schůzce s premiérem Babišem konkrétně řešili?

Panu premiérovi jsem otevřeně při našem rozhovoru říkal, že situace v pražském ANO je složitá a že ji se svými politickými zkušenostmi nebo mandátem změnit nedokáži. A také, že jsem z těch vnitřních bojů unaven, jakkoliv k politice patří a jsou součástí každé politické strany. Rovněž jsem mu navrhl, ať tím pověří Patrika Nachera.

Nebyla to troufalost

Toho si původně pražské ANO vybralo jako svého lídra pro komunální volby, než pan Babiš přišel s vámi. Nebyla od vás přece jen troufalost kandidovat hned na primátora, když jste navíc neměl jedinou zkušenost z politiky?

Nemyslím, že to byla troufalost. Primátor spravuje město, je to silně manažerská pozice. Proto jsem se cítil kvalifikovaněji než Patrik Nacher, který je dvacet let v politice a nikdy neřídil větší tým lidí.

Vy jste vstoupil do politiky velmi nečekaně a doslova ze dne na den. Neříkáte si s odstupem času, že jste udělal chybu?

Je to fantastická zkušenost, ničeho nelituji. Politika mi toho hodně dala. Vzala mi snad jen kus kondice, přibral jsem a přestal sportovat. Ale po roce se to dá relativně snadno zvrátit. No, a přišel jsem o iluze.

O jaké?

Myslel jsem, že lidem bude blízký někdo jako jsem já, tedy úspěšný podnikatel, chudý kluk ze Zlína, co z ničeho vydupal velkou firmu. Ale lidé chtěli raději někoho, s kým se ztotožní a kdo je jim bližší. Což byl pan Čižinský, učitel s lidoveckým srdíčkem. Byl uvěřitelnější, autentičtější, možná se i víc snažil, protože cítil životní šanci. Velký respekt k němu. Musel jsem si přiznat, že průměrného pražského voliče 2018 jsem neoslovil. Každý takovou životní lekci potřebujeme.

Takže odcházíte zklamaný?

Spíš bych řekl, že odcházím obohacený o zkušenosti, například o poznání, že že nic není černobílé. Že například Andrej Babiš je člověk s chybami i přednostmi jako vy nebo já. S emocemi i city, i když je dobře skrývá. Poznal jsem také, že dlouholetí přátelé zůstávají přáteli. Že většina politiků jsou bez vizitky s funkcí nuly. Že je mezi nimi pár mimořádných osobností.

Že všichni politici dělají nevděčnou práci. Že od ideálů k cynismu je krátká cesta. Že život je příliš krátký na to, aby člověk dělal něco, co mu nedává smysl. Že se k vám vyjadřuje každý "vometák", který zná jednoduchá řešení všech složitých otázek. A vy mu musíte děkovat.

Nelitujete nakonec tří milionů, které jste daroval hnutí ANO, nebo toho, že jste patrně uspíšil prodej své firmy, abyste nebyl v politice spojovaný s byznysem?

Hnutí ANO jsem věnoval ty tři "mega" kvůli sobě. Kvůli svému pocitu, že nikomu nic nedlužím, že přispívám tak, jak to jen jde. Teoreticky jsem ale přišel o mnohem víc tím, že jsem po prodeji Fincentra nezůstal se Švýcary. Ale život nejsou jen peníze, a za tu roční zkušenost jsem velmi vděčný. No, a díky tomu daru se mi teď snáz odchází.

Proč snáz?

Protože mám pocit, že nikomu nic nedlužím. Nebylo to tak, že "Hnutí do mě investuje" a já nic. Také jsem "koinvestoval" v rámci možností a daroval maximální možnou částku tři miliony. Navíc jsem tím chtěl vyjádřit, že si do politiky nejdu vydělat, ale že chci něco v Praze změnit.

Tohle není o Petru Stuchlíkovi. Petr Stuchlík byl v kampani velmi zdatný soupeř, vzájemně se respektujeme a rád vzpomínám, jak jsme šli spolu na oběd do školní jídelny. Je to o tom, jak Andrej Babiš hledá a vybírá svoje lidi. Do čela Prahy nám chtěl dosadit člověka, který, při vší úctě, o politice nevěděl vůbec nic. Člověka, kterého vybrali marketéři proto, že se hodil do volební kampaně. Sedm měsíců po volbách se jasně ukazuje jedno: kdyby se Petr Stuchlík náhodou stal primátorem, byla by to pro Prahu a Pražany absolutní katastrofa - stejně jako je to absolutní katastrofa v případě spousty ministrů této i minulé vlády. Nevyčítejme to Petru Stuchlíkovi ani dalším, kdo s Andrejem Babišem spolupracují – mějme pochopení pro to, že se nechali oslovit nabídkami, které před nimi přistály na stole. Celé to je kardinální chyba Andreje Babiše samého. Pro to, aby člověk dělal úspěšnou politiku a pomáhal lidem, totiž musí mít spoustu vlastností: empatii, pokoru, trpělivost, umění vést dialog s ostatními. To Andrej Babiš nemá a protože, jak se říká, ryba smrdí od hlavy, nemají mnohé tyto vlastnosti ani jeho lidé. Mají jen spoustu peněz na marketingové kampaně a státní rozpočet, z něhož se jim zatím daří uplácet lidi. Ale všeho do času. Petru Stuchlíkovi přeji, a řeknu mu to i osobně, aby se mu v podnikání i osobním životě dařilo. https://zpravy.aktualne.cz/domaci/stuchlik-konci-v-ano-i-zastupitelstvu-vraci-se-k-byznysu/r~abd2a94e896a11e9be22ac1f6b220ee8/ Zveřejnil(a) Jan Čižinský dne 08. June 2019

Mimochodem, kdo a jak přesně vám před komunálními volbami nabídl to, abyste byl lídrem ANO v Praze? Byl to Andrej Babiš?

Shodou okolností byl červen jako nyní. Jednu sobotu jsme u nás měli rodinu, bráchovy děti, protáhlo se to a z nějakého důvodu jsem musel v neděli brzy vstávat. Tak jsem se po obědě chvíli natáhnul. Nosím kontaktní čočky, po probuzení jsem si je nasazoval. Přesně si pamatuji, že když zazvonil telefon, měl jsem nasazenou jenom jednu. Takže jsem polorozmazaně zíral na displej, na němž bylo: Andrej Babiš.

Takže, vy jste měl číslo na něj dřív, než ve chvíli, kdy se objevila památná kampaň s číslem na Babiše.

Jo, číslo na Babiše jsem měl už dřív.

Co vám řekl do telefonu?

Pozval mě na večeři. Několikahodinovou, moc příjemnou. Zkoušel mě, to bylo jasné. Ale elegantně, nic prvoplánového. Babiš má charizma, ať jej máte rádi nebo ne, má. Zvlášť v osobním kontaktu. No a pak přišla velká schůzka s PR týmem, na níž jsem si v létě vzal kraťasy a triko rádia Classic Praha s obrovským nápisem #kecal. Pro voliče Pirátů: to je odkaz na Prodanou nevěstu. Asi jsem prošel.

Nové funkce

Potkával jste se s předsedou Babišem i po komunálních volbách?

Mnohokrát.

Nabízel vám nějaké místo, případně jaké?

Bavili jsme se o nějakých pozicích, ale nepřipadá mi vhodné to konkretizovat. Vždycky se to obrátilo proti mně.

Vaše jméno padlo například mezi mnohými u možného ministra dopravy.

Aby bylo jasno: od počátku to bylo nereálné, můj životní partner má agenturu, jejímž klientem je od roku 2005 Kapsch. Zdaleka ne jediným klientem. Ale David má ke Kapschi hodně blízko a jsem hrdý na to, že mu tato firma v komunikaci - v zásadě permanentní "krizovce" - věřila a věří. Přežil 12 ministrů dopravy… Zároveň od počátku bylo jasné, že takový post je pro mě nereálný, protože by se novináři zbláznili. A David by ztratil důležitého klienta.

Proměnil se nějak váš názor na Andreje Babiše?

Premiér Babiš je na vrcholu toho, co může politik v této zemi dosáhnout. I proto jsem se rozhodl z politiky odejít: jeho život bych vážně žít nechtěl. Ono je snadné lobbovat ze zákulisí. Ještě snadnější je glosovat, kreslit karikatury nebo psát komentáře. Ale jít s kůží na trh, jít do politiky.

Mám velký respekt k těm, kteří jsou v politice, i když by nemuseli. Je to nepřenosná zkušenost. Ty tři měsíce kampaně a turbo hnojomety vůči mně mi otevřely oči. Dokud jsem tedy nepožádal majitele agresivních médií o shovívavost.

Shovívavost?

Ano. Pak hnojomet přepnul z turba na standard a to už je snesitelné pro vás i vaši rodinu. Jak říkám, mimořádná zkušenost, za kterou jsem vděčný.

V hnutí ANO jste si prošel několika obdobími, od kandidáta na primátora, přes člověka, který chtěl ODS v Praze vést a zvažoval kandidaturu na místopředsedu ANO až po někoho, kdo z ANO odchází a vrací mandát zastupitele. Jak vidíte ze svého pohledu hnutí ANO?

ANO má podobně poškozenou značku jako kdysi ODS. Jestli se to změní, už teď není má starost. Ta značka je poškozená zejména v Praze.

Proč je ale podle vás poškozená? Nemá na tom velký podíl sám předseda Babiš?

K panu Babišovi jsem už názor řekl. Když jsem přijel do rodného Zlína, byl jsem jako kandidát ANO na pražského primátora za hrdinu. I když i tam se to mění. Ale je to standardní vývoj, stejně jako je běžný rozdíl mezi centry a - řekněme hezky po pražsku - venkovem.

Zažil jsem v americkém Bostonu na Harvard Business School, "Mecce demokratů", prezidentské volby roku 2016. Sledujete CNN, Trump zlo, demokrati sluníčko. A pak se bavíte se spolužáky, dětmi mexických imigrantů, proč volili Trumpa. Jenže vysvětlujte to některým elevům v médiích.

Jak to myslíte?

Lidé i většina novinářů chce politiky, kteří jsou jim bližší, trošku stádní. Vymezovat se vůči něčemu je vždy snadnější než něco měnit. Nebo jít proti davu. Natož s kůží na trh. A lidé mají raději snazší cesty. To je naše přirozenost. Já nejsem jiný, i proto po roce odcházím.

Jak bude vypadat váš další život?

Budu nadále spravovat několik svých majetkových podílů, společně s Kubou Lohniským rozvíjíme Le Premier, třeba. Radím například také několika firmám ve financích.

Na konci května se objevilo v médiích, že jste koupil 65 procentní podíl v investičním fondu Quant.

Dokončil jsem akvizici tohoto fondu. Je to konzervativní fond kvalifikovaných investorů se skvělými výsledky, který se kvůli rozdílným životním osudům zakladatelům nerozvíjel. Ale i zde je má role spíše strategická, fond řídí Lukáš Foral.

Takže vaším dalším životem budou finance. Stejně jako před vstup do politiky.

Ve zkratce řečeno: snažím se své zkušenosti předávat mladším šéfům různých firem, kteří je pak promítají do svého podnikání a do našeho společného podnikání. Když uspějeme, přineseme klientům lepší služby a produkty. A něco vyděláme. Teď vlastně nedělám bohatší Prahu, ale klienty fondu Quant. Za první čtyři měsíce tohoto roku zhodnotili své úspory přes pět procent. To je super, ne?

