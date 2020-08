Pětina silničních mostů je v havarijním stavu, stát je zanedbává, zjistili kontroloři

Stát zanedbává kontroly, údržbu a opravy silničních i dálničních mostů. Vyplývá to z prověrky, jejíž výsledky zveřejnil Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Například ani po 13 letech od uzákonění nevznikla povinná evidence cest. Stát také dlouhodobě neřeší závady části mostů, a to až do té míry, že některé musely být strženy.

Silničních a dálničních mostů je v Česku zhruba 17 500, část ve správě státu a část spravovaná kraji. Ve špatném až havarijním stavu je podle Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) asi pětina mostů. Kontrola podle úřadu ukázala, že stát vůbec nemá přehled, v jakém stavu mosty skutečně jsou. "Neexistuje ani jednotný systém pro evidenci stavu mostů, plánování jejich oprav a objemu financí, které jsou na ně potřeba," oznámil NKÚ v tiskové zprávě. Ačkoli ministerstvo dopravy má už od roku 2007 ze zákona povinnost vést centrální evidenci pozemních komunikací, stále nevydalo příslušný prováděcí předpis. Před 13 lety utratilo 2,7 milionu korun za návrh vyhlášky a vytvoření internetové aplikace. Vyhlášku ale podle kontrolorů nevydalo a aplikaci nevyužilo. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), spadající pod ministerstvo dopravy, podle NKÚ nezajišťuje prohlídky mostů v předepsaných lhůtách a termínech. Pracovníci NKÚ při namátkové prověrce 27 dálničních a silničních mostů zjistili, že prohlídky nebyly v pořádku ani u jednoho. "Dokončovány byly i s několikaletým zpožděním, zprávy z nich obsahovaly rozpory v údajích, a v některých případech dokonce neodpovídaly skutečnému stavu mostů," uvedl úřad. ŘSD většinu z kontrolovaných mostů ani řádně neudržovalo a včas neopravovalo. "Dlouhodobě neřešilo závady, na které upozornily prohlídky, a odkládalo doporučená opatření. Stav mostů se kvůli tomu postupně zhoršoval až do té míry, že některé z nich už bylo nutné strhnout a postavit mosty nové," doplnil NKÚ. Systém péče o silniční a dálniční mosty nefunguje. Stát nemá přehled o jejich stavu, tempo oprav je pomalé. Více informací zde: https://t.co/vhXvHowhOb pic.twitter.com/1em5tFOeNP — NKÚ ČR (@NKU_CZ) August 17, 2020 Dokonce i na dálnici D1, kterou stát už několik let postupně opravuje, zůstávají na již přestavěných úsecích některé problematické mosty neopravené, nebo opravené jen částečně. Zakázku na řešení havarijního stavu jednoho z mostů na D1 za 52 milionů pak podle kontroly zadalo ŘSD nezákonně bez uveřejnění. Ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO) v pátek na tiskové konferenci oznámil, že nechá provést audit hospodaření se všemi 24 300 železničními a silničními mosty v Česku. "Uděláme spolu s ČVUT velký audit, jak který kraj hospodaří s mosty, ale také jak probíhá kontrola mostů Ředitelstvím silnic a dálnic nebo Správou železnic. Chceme si to zmapovat a zavést opatření, vytvoříme speciální komisi, která bude řešit financování oprav," uvedl. Video: Negrelliho viadukt je jako nový, vrátil se do provozu. 0:35 Po třech letech se dokončila modernizaci Negrelliho viaduktu v Praze. Nejdelší železniční most ve střední Evropě se vrátí do provozu 1. června. | Video: České dráhy