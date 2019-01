Petici za omezení ohňostrojů podepsaly tisíce lidí. Praha uvažuje o razantní změně

Po silvestrovských oslavách, které doprovázely tradiční ohňostroje, se ozvaly hlasy volající po regulaci zábavní pyrotechniky. Pod petici, která omezení ohňostrojů žádá, se na internetu podepsalo už více než devět tisíc lidí. Její autorka zvažuje, že s ní zkusí oslovit polance. Mezitím už pražský primátor Zdeněk Hřib avizoval, že v metropoli by tradiční ohňostroj mohl být brzy minulostí.

"Kvůli životnímu prostředí, vystresovaným zvířatům i lidem," vysvětluje Jana Krytinářová z Prahy, proč přidala pod petici svůj podpis. "Podepisuji, protože mi to přijde naprosto zbytečné, taková forma vítání Nového roku. Je třeba myslet i na ostatní 'obyvatele' této planety," přidal se k ní Tomáš Pěnčík z Vyškova.

Petice, pod níž se odpůrci zábavní pyrotechniky sdružují, založilo občanské sdružení Donaba. "Většinou jde jen o jeden den v roce, ale i tak má ten jeden den na svědomí velké množství ztracených, zraněných, mrtvých zvířat, domácích mazlíčků, vyplašené a vystresované lesní zvěře, popálených a poraněných lidí, poškozených a zničených aut i jiného majetku, nemluvě o znečištění vzduchu," uvádějí autoři petice.

Sdružení v petici navrhuje, aby bylo užívání zábavní pyrotechniky povoleno například jen půl hodinu před a půl hodiny po silvestrovské půlnoci. "Rozhodně nemáme zájem na celoplošných zákazech… jde nám o vytvoření takových pravidel a rámců, které usměrní používání (pyrotechniky) tak, aby byly minimalizovány negativní dopady," stojí v petici.

Sdružení Donaba, které za peticí stojí, je taneční studio z Pardubic vedené Irenou Fridrichovou. Ta upřesnila, že ji spustila už minulý rok, ale tehdy velký ohlas neměla. "Ještě před Vánocemi tam bylo asi jen 1500 podpisů," uvedla pro Aktuálně.cz.

Z vysokého nárůstu podpisů v posledních hodinách tak byla překvapena. "Mně ty rachejtle už strašně dlouho vadí," vysvětlila Fridrichová, proč petici iniciovala. Je si vědoma toho, že má petice řadu nedokonalostí, proto zvažuje, že by při dostatečném počtu podpisů využila právní pomoci, aby se požadavek přiblížil podobě legislativního návrhu. "Pak bych to zkusila poslat politikům," doplnila.

Hřib: Petice je velice vágní a neobsahuje jasný požadavek

Proti ohňostrojům se v minulých dnech vymezil i pražský primátor Zdeněk Hřib (piráti), k petici se ale nepřidá. "Je velice vágní a neobsahuje jasný požadavek. Jde pouze o apel o zvážení situace. Zda v této oblasti něco udělat, nebo neudělat," sdělil Hřib Aktuálně.cz.

Primátor zdůraznil, že již nyní je časově omezeno, kdy je možné používat pyrotechniku na území hlavního města Prahy, a to od 31. prosince do 1. ledna.

Petice dává k úvaze i variantu, že by mohly být povoleny jen organizované ohňostroje, třeba městem nebo různými organizacemi. "Celoplošnou regulaci domácích ohňostrojů na Silvestra si v praxi nedovedu představit. S ohledem na turismus v centru města a vysokou oblibu ohňostrojů mezi rezidenty," řekl k tomu Hřib s tím, že současná pravidla by ale šlo ještě zpřísnit.

Klasický ohňostroj by se v Praze mohl stát minulostí

On sám by do příštích let preferoval v Praze tišší a ekologičtější "ohňostroj". "Například světelná show s drony, laser show, tichý ohňostroj za použití jiné formy pyrotechniky než vysoko letících a zároveň hlučných typů pyrotechniky," uvedl příklady primátor s tím, že magistrát již mapuje realizaci světelných projekcí, tak aby v příštím roce došlo ke změně.

"Na vypsání veřejné zakázky je ještě čas. Vítěz bude známý nejdříve v průběhu podzimu. Zatím není ani jasné, jestli je na českém trhu dostatek takových dodavatelů," doplnil Hřib.

Novodobou podobu ohňostrojů kvitují i někteří lidé podepsaní pod peticí. "Dubaj nám letos názorně ukázala, jakým směrem lze jít. Bez ohlušujícího bouchání, bez oblak kouře. Petardy a dělbuchy nemají na trhu co dělat," napsal Petr Hájek z Prahy.

Řadu negativních komentářů vyvolal po letošních novoročních oslavách výbuch v Prešticích, kde mladý muž po půlnoci odpálil upravenou pyrotechniku. Její záznam natočený svědky se rychle rozšířil po sociálních sítích. "Kriminalisté v současné době vyslýchají svědky, zjišťují, co vše bylo použito k přípravě, zda došlo ke zranění osob či škodám na majetku. Policisté také požádali o odborné vyjádření, zda tímto jednáním mohlo dojít k ohrožení života a zdraví, a čekáme na výsledky," uvedla krajská policejní mluvčí Martina Korandová.

Letošní pražský novoroční ohňostroj stál 1,7 milionu korun a byl odpálen z Letenské pláně. Show sledovaly tisíce lidí: