Pelta si z peněz FAČR platil privátní letadla. Pomohl dopravit i Nedvěda do Číny

Fotbalová asociace ČR je největší neziskovka v Česku. Od státu jí na dotacích ročně přiteče na půl miliardy korun. Peníze jsou určené na podporu sportu. Obžalovaný Miroslav Pelta jako předseda asociace ovšem její rozpočet využíval i na cestování luxusními soukromými letadly. Například na zápasy oblíbeného klubu či přepravu Petra Nedvěda. Plyne to z pátrání Aktuálně.cz.

Když v září 2015 vyrazil prezident Miloš Zeman do Číny na armádní přehlídku k 70. výročí druhé světové války, doprovázel ho také tehdejší předseda Fotbalové asociace ČR (FAČR) Miroslav Pelta s českým záložníkem Pavlem Nedvědem. Zeman Nedvěda představoval přímo čínskému generálnímu tajemníkovi komunistické strany Si Ťin-pchingovi. "Minule jsem přivezl krtečka a dnes je tady nejslavnější fotbalista Evropy," uvedl ho prezident.

V září 2015 se také v účetnictví Fotbalové asociace objevila faktura na 224 tisíc korun. "Letecká přeprava Aerotaxi - Pavel Nedvěd," píše se ve zdůvodnění platby, kterou provedla servisní organizace FAČR nazvaná STES. Než totiž Nedvěd odcestoval do Číny, musel se jako ředitel Juventusu Turín dostat do Česka. Pelta na to najal služby firmy, která nabízí privátní lety soukromým letounem BE 350 Super King.

A nebyl to zdaleka jediný případ, kdy státem nejštědřeji dotovaná neziskovka v Česku sáhla k pronájmu soukromého letounu nabízejícímu místo až pro 9 lidí, luxusní kožená sedadla, satelitní telefon, catering a minibar. Pátrání Aktuálně.cz a Radiožurnálu ukazuje, že v letech 2012 až 2017, v nichž Pelta fotbalovou asociaci řídil, najala pro něj a jeho blízké soukromé letadlo ve více než 30 případech. A platila za to v součtu minimálně šest milionů korun. Často byl na palubě sám Pelta.

Tehdejší vládce českého fotbalu se například v polovině února 2017 vypravil z pražských Kbel do Mnichova privátním letem i na zápas svého oblíbeného klubu Bayernu Mnichov. Radiožurnál popisuje, že Pelta byl u toho, když Arsenal utrpěl v bavorské Allianz Aréně debakl 1:5. Fotbalová asociace za to podle účetnictví zaplatila 91 073 korun. Do Mnichova se letělo třeba i 19. října 2016, kdy se tam Bayern utkal s nizozemským Eindhovenem. Tehdy to přišlo na 118 tisíc korun.

Při konfrontaci Pelta Radiožurnálu využívání letounů přiznal, stejně tak jako to, že si ho jako předseda FAČR odsouhlasoval sám. Tvrdí ale, že hospodárně. "U všech těch cest, co jsem absolvoval, jsem si musel sám sobě říct, že to dává logiku, aby si v těch kruzích svazu neřekli, že se chovám velikášsky. Nekouřím, nepiju, nefetuju a hodně pracuju," uvedl Pelta.

Současné vedení fotbalové asociace nechce používání letadel pro Peltu či Nedvěda komentovat. "Předseda Výkonného výboru FAČR Martin Malík v rámci výkonu své funkce nikdy nepoužil letecké taxi k žádnému typu přepravy/dopravy. Co se týká vašeho dotazu na rozhodnutí předchozího vedení FAČR, směřujte je, prosím, přímo na pana Miroslava Peltu," uvedl mluvčí fotbalové asociace Martin Gregor.

Tryskáčem z Prahy do Brna a zpět

Fotbalová asociace neplatila jen cesty na Bayern. Například doklad z června 2016 ukazuje, že Pelta letěl za 174 500 na fotbal do Innsbrucku. S tehdejším sekretářem FAČR Rudolfem Řepkou, který je dnes jedním z iniciátorů projektu Fotbalová evoluce usilujícímu o očistu fotbalu po loňském zatčení bývalého místopředsedy Romana Berbra.

Řepka zájezd potvrdil s tím, že letěl soukromým taxíkem za celou dobu, co byl ve funkci, jen jednou. Letěli prý na přípravné utkání mezi Ruskem a Českem před mistrovstvím Evropy.

Miroslav Pelta argumentuje, že soukromými letadly nepřepravoval jen sebe, ale vozil tak na zápasy i sponzory a obchodní partnery FAČR. Jejich jména ovšem zveřejnit nechce. "Ten zážitek pro naše partnery byl tak zásadní, že to pak hrálo roli třeba v budoucím rozhodování při prodlužování smlouvy s námi. Za mě se výrazně zvýšil rozpočet, takže ty náklady na lety byly zanedbatelné. Nemyslím si, že by to byla nějaká rozmařilost, hýření peněz," reagoval Pelta.

Média už v minulosti popsala, že Pelta na fotbalových zápasech hostil prominenty. Zájezdy na EURO 2016 platil například kancléři prezidenta Vratislavu Mynářovi a členům jeho osvětimanského fotbalového klubu, poradci prezidenta Martinu Nejedlému, úředníkům pražského magistrátu (který posílal FAČR dotace) či soudcům Vrchního soudu v Praze. V roce 2015 zase ve speciální lince, kterou nechal Pelta vypravit, seděli liberečtí politici rozhodující o dotacích pro jeho jablonecký klub, či tehdejší předseda Antimonopolního úřadu Petr Rafaj. Není ale známo, že by někdo z nich využil přímo soukromý tryskáč.

Pelta ale létal tryskáčem také po Česku. Například v březnu 2015 vyrazil na cestu z Prahy do Brna a zpět. Za 87 120 korun se společností Aeropartner, která nabízí k pronájmu letouny Citation. "Do Brna jsem jel na jednání ohledně stadionu v Brně nebo na jednání na magistrát v Brně nebo za lidmi z kraje nebo města. Řešili jsme problémy s tamním stadionem," argumentoval Pelta.

Soukromé letadlo ho dopravovalo i do Ostravy. "Tam jsem byl kvůli Baníku Ostrava, Baník byl ohrožený vůbec existenčně, řešilo se tam vlastnictví, byly tam velké dluhy, protože tam byly velké problémy," dodal Pelta.

Bývalý šéf českého fotbalu se v těchto dnech u soudu hájí z obžaloby, že spolu s někdejší náměstkyní ministryně školství Simonou Kratochvílovou ovlivňoval rozdělování dotací ministerstva školství na sport.

Že dotace, které doputovaly do FAČR, utrácel za soukromá letadla nehospodárně, Pelta odmítá. "Fotbalová asociace a výkonný výbor rozhodoval vždy tak, že předseda měl svůj rozpočet. Při nějaké zvláštní příležitosti, nebo když byla doprava složitá - z hlediska návaznosti letů nebo špatného dopravního spojení, tak jsem využíval toto. Vždy to bylo tak, aby náklady, které jsou vyšší, znamenaly vyšší přínos do pokladny," uvedl Pelta.

Argumentuje, že cesty platila společnost asociace STES, která sama vydělává na prodeji licencí na český fotbal a je mimo jiné i výhradním držitelem práv české fotbalové reprezentace. Dle materiálů, které má Aktuálně.cz k dispozici, ale miliony tekly také přímo z rozpočtu FAČR. "Pokud jsme to hradili z FAČR, tak to bylo z vlastních zdrojů, protože FAČR má jednu velkou výhodu, že jen z členských příspěvků má řádově 60 milionů," řekl Pelta.

Většinu příjmů FAČR tvoří státní dotace Většinu příjmů Fotbalové asociace tvoří nikoliv vlastní výdělek, ale dotace ze státního rozpočtu. Mezi roky 2014 a 2016 měli také hararzdní firmy ze zákona povinnost část svých příjmů odvádět ve prospěch dobročinnosti. Velká část peněz končila rovněž ve FAČR. Dotace byly v jednotlivých letech následující. Dělají z asociace nejdotovanější neziskovou organizaci v Česku: 2012 - 290 milionů korun

2013 - 317 milionů korun

2014 - 337 milionů korun plus 137 milionů odvody loterijních společností

2015 - 314 milionů korun plus 151 milionů odvody loterijních společností

2016 - 375 milionů korun plus 172 milionů odvody loterijních společností

2017 - 555 milionů korun

Z peněz STES se platila třeba i cesta Pelty za Pavlem Nedvědem, tehdy už viceprezidentem Juventusu Turín. Na dokladu z března 2016 je částka 235 320 korun. Co s ním letěl někdejší předseda fotbalové asociace soukromým aerotaxi řešit, není úplně jasné. Stejně jako proč bylo třeba mu platit část cesty z Itálie do Číny.

"Pavel Nedvěd byl naší tváří, chtěli jsme ho na nějaké společenské akci a on neměl čas, tak jsem mu řekl, že mu klidně zaplatím cestu soukromým letadlem, protože protistrana nás podporuje finančně, tak jeho účast považuji za důležitou," vysvětloval Pelta.

K tomu, za jakých okolností Nedvěd používal soukromé letadlo placené z peněz Fotbalové asociace, jeho agent Jiří Müller, prostřednictvím kterého ho redakce žádala o vyjádření, komentovat odmítl. "Asi letěl na Měsíc. Nevím, proč bych se k tomu měl vyjadřovat," reagoval na dotazy Aktuálně.cz.

V roce 2017 v souvislosti s Nedvědem a jeho návštěvou Číny vybublal na veřejnost jeho spor s čínskou společností CEFC, kterou v Česku zastupoval šéf Česko-čínské komory Jaroslav Tvrdík, muž blízký Hradu. Nedvěd si tehdy stěžoval, že mu CEFC, jejíž šéf Jie Ťien-ming dělal poradce prezidentovi Zemanovi, za svou propagaci v Číně dluží na 15 milionů korun. Dohodu podepsali prý přímo při Zemanově návštěvě Číny. Tvrdík jakýkoliv nedoplatek odmítal.