Pavel vyzdvihl klady kandidátů na ústavní soudce, mají podle něj vynikající renomé

Ministerstva práce a vnitra připravují změny k urychlení přijímání zahraničních pracovníků. Legislativní řešení by mělo být do konce roku. Na sněmu Hospodářské komory to řekl vicepremiér a ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Podle něj česká ekonomika bude ke svému dalšímu rozvoji do roku 2030 potřebovat minimálně 300.000 sil z ciziny navíc k těm, které každoročně přicházejí. Nedostatek pracovníků hospodářský růst omezuje, dodal Jurečka. Zaměstnavatelé dlouhodobě žádají změnu pravidel k získání zaměstnanců z ciziny.

"Máme připravený za ministerstvo práce návrh, který bude schopen bonifikačním systémem hodnotit firmy z hlediska jejich transparentnosti a férového přístupu k lidem, kteří přicházejí ze třetích zemí, aby bylo díky tomu možné výrazně zrychlit proces," uvedl, Jurečka. Podle něj ministerstvo vnitra pracuje pak na své části agendy. Zohledňuje bezpečnost. "Věřím, že v letošním roce toto legislativně vyřešíme, abychom dokázali proces zrychlit," řekl šéf resortu práce.

Česko má dlouhodobě nejnižší nezaměstnanost v EU. Zaměstnavatelé si na nedostatek sil a nepružný proces přijímání sil ze zahraničí dlouhodobě stěžují. Odbory se naopak stavějí k příchodu zahraničních pracovníků zdrženlivě. Za nemožností obsadit některá místa vidí nízké výdělky.