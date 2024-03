Zprávy BIS nejsou politicky zatížené, řekl Pavel. Koudelka chce jako nástupkyni ženu

Prezident Petr Pavel v úterý ráno navštívil Bezpečnostní informační službu. S jejím ředitelem Michalem Koudelkou probral témata spjatá s bezpečností státu i mezinárodní otázky týkající se Česka. Pavel je teprve druhý prezident, který do centrály kontrarozvědky dorazil. Hlava státu je podle zákona jedním z adresátů zpráv tajné služby, s vědomím vlády jí může také dávat úkoly.

Ta návštěva se domlouvala několik měsíců. Minulý týden padlo definitivní rozhodnutí, že se ve vybraný termín uskuteční. A v úterý proběhla. V půl desáté dopoledne přišel do sídla Bezpečnostní informační služby v pražských Stodůlkách prezident Petr Pavel. Zdržel se zhruba dvě hodiny. Jeho předchůdci Miloš Zeman ani Václav Klaus tam nikdy nezavítali.

Poslední hlavou státu státu, která přišla do centrály kontrarozvědky, byl v roce 1998 Václav Havel. BIS tehdy sídlila v jiné pražské části. Taková návštěva obvykle platí za výraz kvalitních vztahů obou stran či výraz podpory dané službě. Takto BIS přivítala na podzim 2022 při příležitosti prezentace své výroční zprávy premiéra Petra Fialu (ODS).

"Svět nebyl nikdy úplně bezpečným místem k životu, ale situace je podle mého názoru nejvážnější od druhé světové války. Musíme si uvědomit, že to, co dělá ruský agresor na Ukrajině a palestinští teroristé v Izraeli, by bez milosti a bez soucitu udělali i tady," řekl po jednání s prezidentem šéf BIS.

Hlava státu svou návštěvu v sídle kontrarozvědky popsala v českém kontextu jako výjimečnou, ale podle ní mají být takové vztahy standardní. Také Pavel mluvil o složité bezpečnostní situaci ve světě. Její zlepšení přitom neočekává. "V takové situaci je role zpravodajských služeb naprosto zásadní," podotkl prezident.

"Vláda pracuje s našimi poznatky profesionálně"

Pavel měl nejprve sezení s ředitelem Koudelkou mezi čtyřma očima. Šéf BIS mu pak představil širší vedení služby, své náměstky, kterým hlava státu poděkovala za jejich práci. "Vždycky když je to potřeba, jsou jednání velmi profesionální a příjemná" sdělil ředitel BIS, jak často se pracovně setkává s prezidentem.

"Naše zpravodajské služby poskytují informace a analýzy, které jsou objektivní a nezatížené politickou zakázkou. Cením si i toho, že si za roky svého působení získaly důvěru spojenců," uvedl prezident. Šéf BIS se například v únoru jako jediný dvakrát setkal s ředitelem FBI při jeho návštěvě Prahy.

Ředitel Koudelka po pátečním teroristickém útoku v Moskvě spáchaném odnoží organizace Islámský stát výslovně uvedl, že hrozba islámského terorismu v Evropě nikam nezmizela a je aktuální. Poznatky BIS v tomto ohledu však o bezprostředním nebezpečí pro Česko nesvědčí.

"Mohu s hrdostí říci, že pan prezident, paní ministryně a páni ministři velmi dobře vnímají úlohu zpravodajských služeb. S našimi informacemi pracují velmi profesionálně," dodal Koudelka, který poděkoval za práci ženské části kontrarozvědky. "Až budu ve funkci ředitele končit, přál bych si, aby mě vystřídala žena," zmínil.

Setkání loni v lednu

Podle dostupných informací se Pavel s Koudelkou poprvé setkali loni 30. ledna. Stávající hlava státu měla tehdy dva dny po vítězných volbách, oficiálně však ve funkci ještě nebyla. Setkání předznamenalo přenastavení vztahů mezi službou a Hradem. Pavlův předchůdce Miloš Zeman se k BIS choval nepřátelsky, veřejně zpochybňoval její výkonnost.

"Na dnešní schůzce s ředitelem BIS Michalem Koudelkou jsme probrali nastavení vztahů a spolupráci do příštích měsíců. Bezpečnostní rizika, kterým naše země čelí, vnímáme podobně. Počítám s pravidelným setkáváním a těší mě, že se má rozhodnutí budou opírat o kvalitní informace," komentoval Pavel setkání z loňského ledna.

Současný prezident také hned na první návrh Fialovy vlády loni v květnu udělil Koudelkovi hodnost brigádního generála. Zeman v průběhu svého druhého funkčního období podnětům ke Koudelkově povýšení odolával, odmítl celkem sedm takových návrhů Babišova i Fialova kabinetu.

"Plukovníka Koudelku samozřejmě do generálské hodnosti budu jmenovat při nejbližší možné příležitosti, protože mám za to, že si to svojí prací už dávno zasloužil," řekl Pavel po zmíněné schůzce České televizi. Koudelka byl několik let jediným šéfem jedné ze tří tajných služeb, který nenosil generálskou hodnost.