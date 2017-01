Sníh za zřícení střechy u haly v České Třebové nejspíš nemůže, domnívá se projektant

AKTUALIZOVÁNO před 24 minutami

Ve sportovní hale v České Třebové, jejíž střecha se v sobotu večer zřítila, bylo před pádem podle pořadatelů florbalového turnaje zhruba 80 lidí. Ačkoli pád konstrukce střechy byl poměrně rychlý, všem se podařilo z haly vyběhnout.

Česká Třebová (Orlickoústecko) - Příčina sobotního pádu střechy nové sportovní haly v České Třebové není zatím jasná. Novinářům to řekl projektant stavby Tomáš Friš, který tvrdí, že byly dodrženy všechny normy.

Střecha spadla v době konání florbalového turnaje, zhruba osmi desítkám lidí se z haly před zřícením střechy podařilo utéct.

"Měli jsme schůzku, bylo nám řečeno, že běží policejní vyšetřování. Policie si pozvala svého statika a sám hejtman Pardubického kraje zajistil dalšího experta, kteří budou zkoumat, co se stalo," řekl Friš.

Na střeše tělocvičny před pádem leželo zhruba 25 centimetrů sněhu, Friš se domnívá, že sníh nebyl příčinou. "Ten sníh, který tam dneska je, si myslím, že není extrémní zatížení," řekl Friš. O možných příčinách zřícení střechy odmítl spekulovat. Konstrukce střechy je podle Friše udělaná z dřevěných vazníků, jde o běžný způsob výstavby.

Tomáš Zavřel, generální ředitel stavební firmy Profistav Litomyšl, která halu stavěla, novinářům řekl, že v tuto chvíli není možné říci, co bylo příčinou pádu střechy. "Těch variant je spousta, nechme to řešení na expertním týmu jak ze strany vyšetřovacích orgánů, tak ze strany komise Pardubického kraje," řekl Zavřel. Podle něj během stavby nebyly žádné potíže. Potvrdil také, že šlo o běžně užívanou konstrukci střechy.

Otevřeno ještě letos

Pardubický kraj zadá zpracování nezávislého znaleckého posudku na celý projekt stavby. Hejtman kraje Martin Netolický (ČSSD) novinářům řekl, že by byl rád, kdyby byla tělocvična otevřená ještě letos, výši škod předběžně odhadl na desítky milionů korun.

"Znalec posoudí celý projekt od studie až po kolaudaci. Na základě toho chceme s ostatními najít řešení, protože pro nás je nepřijatelné, aby se věc vlekla dlouhou dobu," řekl Netolický.

Podle hejtmana by práce na odstranění škod měly začít co nejdříve, po úpravách projektu by měla začít výstavba nové střechy. "S vysokou pravděpodobností bude nutné odstranit celou konstrukci střechy. Doufám, že se ukáže, že těch problémů tam nebude tolik, že by musela jít celá tělocvična k zemi," řekl Netolický.

Pardubický kraj za stavbu haly zaplatil 58 milionů korun, turnaj byl první akcí, která se v objektu konala. Na nedělní odpoledne bylo naplánované slavnostní otevření, to hejtmanství zrušilo.

autoři: ČTK, Domácí

Související články V České Třebové se během zápasu zřítila střecha nové sportovní haly, všichni stačili utéct