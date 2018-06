Pálení trenýrek na Hradě šetří inspekce životního prostředí, Zemanova akce mohla porušit zákon

Inspektoři by mohli znát výsledek šetření do konce týdne. Prezidentská kancelář i hasiči odmítají sdělit, kdo hradní protipožární jednotce pálení trenýrek nařídil.

Praha - Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) prošetřuje pálení rudých trenýrek, které na příkaz prezidenta Miloše Zemana minulý týden vložili hasiči do ohně v Lumbeho zahradě u Pražského hradu. "Musíme prošetřit, zda byl, nebo nebyl porušen zákon o ochraně ovzduší," řekla Aktuálně.cz mluvčí ČIŽP Radka Nastoupilová.

Inspekce se začala případem zabývat poté, co minulý pátek dostala nepodepsané oznámení. "Přišel anonymní podnět, abychom prošetřili tu situaci, že tam je pravděpodobně porušení zákona o ovzduší," popsala mluvčí ČIŽP Nastoupilová. Tento zákon mimo jiné uvádí, že "fyzická osoba se dopustí přestupku, pokud v otevřeném ohništi spálí jiné materiály než suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami".

Nastoupilová dodala, že ačkoliv inspektoři mají na prošetření lhůtu třicet dní, tak podněty řeší okamžitě. "Myslím si, že do konce týdne nebo na začátku příštího bychom mohli vědět víc," upřesnila s tím, že se případem zabývá Oblastní inspektorát Praha.

Kdo by platil případnou pokutu, která může podle zákona činit až padesát tisíc korun, zatím není jasné. "Jestli to půjde za tím, kdo akci pořádal, nebo za tím, kdo to zapaloval či u toho stál, zatím nedokážu říct," dodala mluvčí.

Hasiči se některých hradních akcí účastní

Celé akci asistovali hasiči z hradního útvaru, dva z nich obří exemplář rudého spodního prádla na oheň přiložili. Generální ředitelství hasičů Aktuálně.cz vysvětluje, že Hasičský útvar ochrany Pražského hradu se některých hradních akcí účastní.

"V daném případě byl požádán Hasičský útvar ochrany Pražského hradu o asistenci při akci Kanceláře prezidenta republiky," uvedla mluvčí Nicole Zaoralová s tím, že hasiči asistují například tehdy, "jedná-li se o akce s větším počtem osob či akce, kde je otevřený oheň".

Podle Zaoralové jednotka požární ochrany konala podle zákona o požární ochraně, čímž se rozumí "veškerá činnost směřující k předcházení požárům a jejich zdolávání, snižování následků živelních pohrom a jiných mimořádných událostí včetně zvyšování akceschopnosti jednotky požární ochrany".

Na opakované dotazy, kdo z prezidentské kanceláře akci nařídil, Zaoralová neodpověděla. Sdílnější nebyl ani hradní mluvčí Jiří Ovčáček. "Nevím a ani to nehodlám zjišťovat. Důležité je, že tam byli," napsal redakci.

Zeman na minulý čtvrtek svolal do Lumbeho zahrady novináře, důvod do poslední chvíle tajil. Prezident přítomným novinářům sdělil, že na ohni, na který mezitím přikládali hasiči polínka, spálí červené trenýrky. "Čas spodního prádla v politice skončil," řekl Zeman. Trenýrky položili do ohně hradní hasiči. "Červené trenýrky mají opravdu výživnou hodnotu, skvěle hoří," poznamenal k tomu Zeman. Pak se svým doprovodem odešel.

