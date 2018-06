"Červené trenýrky dobře hoří." Hasiči na Zemanův příkaz pálili u Pražského hradu spodní prádlo

AKTUALIZOVÁNO před 35 minutami

Prezident Miloš Zeman nechal hasiče spálit červené trenýrky.

Prezident Miloš Zeman na čtvrteční odpoledne svolal do Lumbeho zahrady novináře, důvod do poslední chvíle tajil. Prezident přítomným novinářům sdělil, že na ohni, na který mezitím přikládali hasiči polínka, spálí červené trenýrky. "Čas spodního prádla v politice skončil," řekl prezident. Trenýrky položili do ohně hradní hasiči. "Červené trenýrky mají opravdu výživnou hodnotu, skvěle hoří," poznamenal k tomu Zeman.

Praha - Prezident republiky Miloš Zeman nechal hradní hasiče, aby před novináři na ohni v Lumbeho zahradě u Pražského hradu spálili červené trenýrky. Tuto akci označil za happening, který má ukázat, že čas spodního prádla v politice skončil. "Politika by se měla dělat na základě výměny věcných argumentů a nikoli na základě spodního prádla. Mezitím ulicemi českých, moravských a slezských měst pobíhali šílenci mávající červenými trenýrkami," řekl prezident. Novináře Zeman sezval ve středu, aniž by naznačil, čeho se jeho vystoupení bude týkat. Na sociálních sítích se vyrojily spekulace, co prezident oznámí. "Dočetl jsem se, že jsem buď zemřel, že trpím nevyléčitelnou chorobou, že budu rezignovat, že se rozvádím, že moje dcera otěhotněla nebo že jsme se rozhodli oznámit dohodu s Atomstrojexportem," poznamenal Zeman. Obří exemplář rudého spodního prádla na oheň přiložili dva hasiči. Pak prezident se svým doprovodem odešel. Už se vartuje - prezident stále nikde:) pic.twitter.com/wRHwj3Ljby — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) June 14, 2018