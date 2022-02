Pacienti v epidemii rušili polovinu kontrol. Zanedbávají prevenci, upozorňují lékaři

Pacienti podle kardiologů rušili v době epidemie koronaviru až polovinu preventivních kontrol v ordinacích. Zanedbávají tak prevenci nemocí srdce a cév, které dlouhodobě tvoří až 40 procent úmrtí v Česku a jsou tak jejich nejčastější příčinou. Informovala o tom Česká asociace preventivní kardiologie České kardiologické společnosti.

V roce 2020, kdy v Česku epidemie začala, zemřelo přes 129 tisíc lidí, o 15 procent více než o rok dříve. Nejčastější příčinou byla ischemická choroba srdeční, druhou nejčastější covid-19 a třetí cévní nemoci mozku. Data o příčinách úmrtí za rok 2021 Český statistický úřad v současné době zpracovává, obvykle je zveřejňuje v létě.

"V době největšího náporu pandemie nám pacienti ruší až 50 procent preventivních kontrol. Akutní snížení ale není největší problém, spíše to, že pacienti se budou k prevenci obtížně vracet, což bude mít nepochybně negativní dopad do budoucna," vysvětlil předseda asociace Michal Vrablík.

Například počet měření hladiny cholesterolu, které lékaři vykázali, v roce 2020 poklesl o téměř 40 procent. Vysoká hladina cholesterolu je přitom jedna z nejčastějších příčin nemocí srdce a cév. Její výskyt ještě zhoršil životní styl, na který si lidé v době pandemie zvykli.

"Česko celkově ztloustlo, zvýšila se spotřeba alkoholu a lidé se méně hýbou. To je něco, co budeme napravovat celou řadu let," uvedl Vrablík.

"Zdravá" hladina cholesterolu se podle nejnovějších poznatků lékařů neustále snižuje, v současné době se tak více než polovina české populace pohybuje ve vyšším pásmu. Klesá tak věk pacientů, kterým lékaři na snížení cholesterolu předepisují léky, výjimkou nejsou ani třicátníci.

Úmrtnost Čechů na kardiovaskulární nemoci dlouhodobě klesá, za 35 let se snížila skoro o polovinu, přesto zůstává v Evropě jednou z nejvyšších. "Průměrný věk výskytu infarktu u mužů je nyní 65 let, takže pacient sice přežije, ale dalších 20 let života stráví v nemoci. Nemluvě o tom, že k více než 15 procentům infarktů dochází už po padesátce, tedy stále v produktivním věku," uvedl předseda České kardiologické společnosti Aleš Linhart.

I subjektivně podat dat Eurostatu hodnotí svůj zdravotní stav pozitivně pouze třetina Čechů nad 65 let. "Příliš solíme, přátelíme se s alkoholem, mnoho lidí stále kouří. Jíme také málo zeleniny a schází nám pohyb. Z toho pramení velké problémy s vysokým tlakem, hladinou cholesterolu a obezitou," uvedl Linhart. Ve všech těchto parametrech je Česko mezi evropskými státy na předních místech.

Na budoucí problémy ve stáří podle něj lidé musí myslet už kolem čtyřicítky. "Minimum prevence by mělo spočívat alespoň v tom, že lidé nekouří, hýbou se a netloustnou. Také si hlídají svůj tlak, cholesterol a chodí na preventivní prohlídky," dodal. Lidem, kteří tvrdí, že nemají čas na zdravý životní styl vzkázal, že pak si musí ve stáří udělat čas na to být nemocní.

