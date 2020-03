Otázky a odpovědi ke koronaviru: Jak být správně v karanténě? Pomůže teplejší počasí?

Vyhubí léto koronavirus stejně jako chřipku?

Jeví se to jako nepravděpodobné. Světová zdravotnická organizace (WHO) se obává, že ústup koronaviru díky létu nelze předpokládat, protože virus je až příliš odlišný od chřipky, které se v létě nedaří. Generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus navíc prohlásil, že koronavirus je unikátní a má jedinečné vlastnosti. Na druhou stranu stále chybí dostatek informací o tom, jak se koronavirus v různých podmínkách chová.

Léto by ale mohlo v boji s koronavirem přece jen trochu pomoci. Ubývat bude případů chřipky, která je sezonní záležitostí, a díky tomu, že má velmi podobné příznaky jako Covid-19, by mohl úbytek případů chřipky pomoci se snadnější identifikací nakažených koronavirem.