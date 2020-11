Zastaralý a nebezpečný projekt. Ostrava jednomyslně odmítla kanál Dunaj-Odra-Labe

Ostravští zastupitelé nesouhlasí se stavbou kanálu Dunaj-Odra-Labe. Nesouhlasné stanovisko jednomyslně odhlasovali na úterním jednání zastupitelstva a žádají ukončení příprav výstavby tohoto vodního díla. Předsedovi vlády Andreji Babišovi (ANO) v nejbližších dnech odešlou dopis se svým stanoviskem.

Město poukazuje na to, že stavba by měla obrovské důsledky na ekosystém a životní prostředí v okolí řeky Odry, která protéká Ostravou, a zároveň by negativně ovlivnila urbanismus města. "Jedná se o projekt nadbytečný, zastaralý, který svým pojetím patří do 19. století, nikoliv do 21. století," uvedl primátor Tomáš Macura (ANO). Podle něj by projekt vytvořil další bariéru ve městě a znamenal by především obrovskou zátěž pro životní prostředí.

Město se obává, že dopady budování kanálu na řeku Odru by byly zásadní nejen v místě stavby, ale v celém rozsahu jejího toku. Stavba by ohrozila biotopy a ovlivnila by podzemní vody včetně zdrojů hromadného zásobování pitnou vodou. Ostravští zastupitelé se ale obávají také toho, že stavba by ovlivnila zakládání nových staveb a mohla by narušit statiku současných budov.

"Celá koncepce projektu je už zastaralá. V mezidobí došlo k zásadnímu útlumu koksárenství i těžby uhlí a celý region se transformoval, odklonil se od zpracovatelského průmyslu základních surovin, který mohl generovat poptávku po lodní dopravě. Význam kanálu pro průmyslovou dopravu by tedy byl velmi sporný. Využití řeky pro rekreační plavbu je sice žádoucí, ale rozhodně nevyžaduje takové zásahy, se kterými současný záměr počítá," míní náměstkyně primátora Kateřina Šebestová (ANO), která poukázala i na finanční nákladnost projektu.

"Jsme proto toho názoru, že vynakládané finanční prostředky by měly směřovat do jiných oblastní regionu a přípravy projektu na vybudování vodního kanálu by se měly zastavit. V době, kdy ekonomika v celé České republice v důsledku celosvětové pandemie nemoci covid-19 krvácí, považujeme další vynakládání prostředků na megalomanský projekt za chybné rozhodnutí," doplnila Šebestová.

Studii proveditelnosti pro výstavbu vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe projednala vláda na začátku října. Připravovat se má první část vodního koridoru, která by měla stát zhruba 15 miliard korun a zaměřuje se na propojení Dunaje s Odrou. Schválené přípravy projektu kritizovali opoziční politici i zástupci ekologických organizací. V regionu se proti nim postavila například Ostravská univerzita. Stavbu kanálu naopak prosazuje prezident Miloš Zeman.

