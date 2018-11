Které děti mají speciální vzdělávací potřeby? Inspekce neuhlídala citlivé údaje

Jak včera upozornil Libor Klubal, Česká školní inspekce umožňuje komukoliv stáhnout seznam žáků minimálně 6. a 9.tříd ZŠ včetně infa o jejich zdravotním znevýhodnění. Pozitivně jsme to včera otestovali a stáhli tisíce údajů během 1 hod. Ohroženy jsou osobní údaje včetně citlivých OÚ více než 140.000 žáků. Autory aplikace jsou dle (c) aplikací, použitých knihoven a komunikačních protokolů Ness Czech a itelligence, a.s.. Aplikace je podle data buildu stará 1 rok. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Úřad pro ochranu osobních údajů byly informováni před 24 hodinami, zatím bez reakce. Česká školní inspekce včera i dnes. původní zdroj zprávy: https://twitter.com/Libor_Klubal/status/1059845162254434310 cc Deník N iROZHLAS.cz Hospodářské noviny iDNES.cz Aktuálně.cz Novinky.cz Seznam Zprávy ČT24