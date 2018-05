Chystá se velká říjnová přehlídka. Jak budou vypadat oslavy 100. výročí založení republiky

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Do přehlídky a její organizace se zapojí přes čtyři tisíce lidí.

Praha - Asi 2200 pochodujících a přes 200 kusů techniky se zúčastní velké říjnové přehlídky ke 100. výročí založení Československa. Konat se bude na Evropské třídě 28. října. Oproti poslední přehlídce, která se konala před deseti lety, bude větší, kromě vojáků, hasičů, policistů a záchranářů se jí zúčastní také celníci.

Účast přislíbili i zástupci Slovenska a států, které před sto lety mezi prvními podpořily vznik Československa, tedy USA, Velké Británie, Francie a Itálie. ČTK to řekl první zástupce náčelníka generálního štábu generálporučík Jiří Baloun.

Do přehlídky a její organizace se zapojí podle Balouna přes čtyři tisíce lidí. Asi dva tisíce dvě stě bude přímo pochodovat v průvodu, dalších pět set jich pojede s technikou. Té se na přehlídce představí asi dvě stě kusů, polovina bude vojenská. Armáda se pochlubí i těžkou technikou včetně tanků a obrněných transportérů, nad Evropskou budou také přelétat vojenské stroje včetně nadzvukových gripenů, bitevníků L-159 nebo vrtulníků.

Hasiči vyšlou i svou těžkou techniku, jako například speciální hasicí tank, hasiči budou pochodovat i v zásahových oblecích. Dalších patnáct set lidí bude potřeba vyčlenit na samotné zabezpečení akce. Kromě vojáků se do průvodu zapojí i policisté, hasiči, záchranáři, městští policisté nebo nově i celníci. Podle Balouna bude celní správa připomínat, jako její nástupkyně, prvorepublikovou finanční stráž.

Své vojáky na přehlídku vyšle Slovensko, stejně jako se česká armáda bude účastnit několika vzpomínkových akcí na Slovensku. Praporečníci přijedou i z USA, Velké Británie, Francie a Itálie. Tedy ze zemí, které vznik Československa jako první podpořily. Pozváni byli i náčelníci generálních štábů z těchto zemí.

Předpokládá se, že by měli dorazit i přední političtí představitelé zejména ze Slovenska. Na čestné tribuně budou také sedět stovky hostů z řad velvyslanců, vojenských přidělenců a důležitých veřejných činitelů.

Přehlídka se, stejně jako před deseti lety, uskuteční na Evropské. Podle generála se zvažovalo několik dalších míst, ale i kvůli třeba stavebním změnám na některých místech, které by znemožnily průjezd těžké techniky, byla Evropská vybrána jako nejvhodnější místo.

Nácvik na přehlídku se bude konat mimo Prahu. Jednotlivé části budou trénovat separátně, konečné cvičení se bude konat v týdnu před přehlídkou. Kvůli akci je nutné zajistit řadu povinností včetně ubytování stovek vojáků. Nocleh naleznou například v Rakovníku nebo ve Staré Boleslavi. Na přípravě se podílí několik úřadů či institucí, které řeší velké množství všech povolení, které je potřeba kvůli přehlídce zajistit. Domluvit se například budou muset dopravní uzavírky.

Přehlídka potrvá asi hodinu, náklady na ni budou podle Balouna vzhledem k většímu rozsahu o něco vyšší než před deseti lety, kdy stála 15 milionů. "Reálné náklady jsou diskutabilní, protože se při tom plní spousta úkolů, které by ti lidé plnili jinde a tady si je v praxi prověřují," poznamenal.

Založení republiky připomenou na konci října i další akce. Konat se bude tradiční pietní akt na Vítkově, na Pražském hradě se budou udělovat státní vyznamenání a na Hradčanském náměstí se uskuteční slavnostní přísaha nových vojáků. Letos se k nim při složením slibu přidají i policisté a hasiči, podle generála by se měly přísaha a slib týkat asi 1200 lidí.

Na Letné je také naplánována třídenní akce, na které si budou moct lidé prohlédnout současnou i historickou techniku, a to nejenom z vojenského muzea v Lešanech, ale i ze sbírek například hasičů. Její součástí budou i společenské akce, ukázky zásahů i další doprovodné programy včetně rekrutačního stánku. Baloun věří, že v pátek se na Letnou vypraví především školy. "Myslím si, že to, co uvidí na Letné na vlastní oči, vydá za několik dnů výuky," poznamenal.