Jihočeský hejtman vyhlásil kalamitní stav, v kraji napadlo 75 cm sněhu

07:51

Z poruch, jež EG.D eviduje, je jich 26 v jižních Čechách a na Pelhřimovsku. "Na jihu Čech je to po celém kraji, ale hlavně v jižní části kraje na Českokrumlovsku, Prachaticku, Jindřichohradecku. Není to tak, že by jedna porucha omezila tisíce domácností. Dopady poruch nejsou tak veliké jako při větrné bouři, kolegům se to daří rychle vymezovat. Je to ale náročnější na opravy, pořád se pereme se sněžením a s tím, že silnice jsou těžko průjezdné," řekl mluvčí energetické společnosti E.ON Roman Šperňák.