Každého desátého trápí ledviny. Silné minerálky se sodíkem nepijte, radí lidem lékař

Onemocněním ledvin trpí až deset procent české populace, častou příčinou je cukrovka druhého typu. Nefrolog Jiří Orság z olomoucké fakultní nemocnice popisuje, jak se chovat, aby riziko onemocnění bylo co nejnižší. Lidé by podle něj měli snížit množství soli a minerálek v jídelníčku, omezit konzumaci alkoholu a užívání volně přístupných léků.

Pravděpodobně nejnebezpečnějším faktorem je kouření. To poškozuje cévy včetně těch, které využívají ledviny, což po čase vede k jejich poškození. Krev kuřáků navíc do ledvin přenáší méně kyslíku. "Pokud u pacienta zjistíme sníženou funkci ledvin, kouření je první věc, se kterou mu radíme přestat. Doporučení je to jednoduché, pro pacienty je však často složité se jím řídit, proto není od věci vyhledat odbornou pomoc," říká Orság.

Ledviny ke správné funkci potřebují dostatek tekutin. Pokud mají málo vody, nemohou účinně odvádět odpadní látky z těla a musí se více namáhat. Množství vody, které by měl člověk za den vypít, záleží mimo jiné na jeho tělesné aktivitě a způsobu povolání.

"Obecně se uvádí 35 mililitrů vody na kilogram tělesné váhy za den. Pokud ale člověk fyzicky pracuje na slunci, vypotí za hodinu až litr vody, a pak musí adekvátně pít. Jiné je to však u člověka, který sedí celý den v klimatizované kanceláři," vysvětluje Orság.

Spousta lidí ale místo vody z kohoutku sahá po minerálkách. Podle Orsága jsou slabě mineralizované vody, jako je například voda Mattoni, v pořádku. Nicméně varuje před vodami s vysokým množstvím minerálů. Ty jsou určené pouze pro léčebné účely a zdravý člověk by je neměl pít prakticky vůbec. Obsahují totiž sodík a další ionty, které zatěžují ledviny i kardiovaskulární systém. Podobné je to s nadbytečným solením.

Dalším způsobem, jak onemocnění ledvin předcházet, je snížení konzumace alkoholu a volně prodejných léků. Zejména pivo ledviny významně zatěžuje, protože se ho do těla dostává velké množství v krátkém čase. Alkohol mimo jiné zvyšuje vylučování tekutin, takže může způsobit dehydrataci.

Orság varuje také před léky proti bolesti. "U protizánětlivých léků typu ibuprofen může při dlouhodobém užívání docházet k horšímu prokrvování ledvin, a tím pádem i k jejich poškození. Je proto vhodné konzultovat to s lékařem," popisuje.

K poškození ledvin často dochází u pacientů s cukrovkou druhého typu nebo se zvýšeným krevním tlakem. Těmto onemocněním lze předcházet vyváženým jídelníčkem a pravidelným pohybem alespoň třikrát týdně. "Pozor také na zbytečně velké množství bílkovin ve stravě, i to může při dlouhodobé konzumaci vést k poškození ledvin," varuje Orság.

Jedněmi z moderních léků, které kromě léčby cukrovky chrání pacientům i ledviny, jsou takzvané glifloziny. Je ale potřeba léčbu zahájit včas.

Video: "Opravdu to není sranda." Cukrovka má téměř neviditelné příznaky (21. 12. 2022)