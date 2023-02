Odvolání děkana i sexuální výchova do škol. Balaš reaguje na případy obtěžování

Hned několik případů údajného sexuálního obtěžování studentů pedagogy řeší v posledních týdnech české vysoké školy. Ministr školství Vladimír Balaš ze STAN kvůli tomu slibuje vyhovět požadavkům na zlepšení sexuální výchovy. Navrhne i změnu zákona, aby bylo jednodušší odvolat děkana nařčeného ze zneužívání.

Kauza bývalého poslance Dominika Feriho znamená nejen ránu pro jeho politickou kariéru, zasáhla také vysoké školy. Někdejší politik pražské TOP 09 stanul tento týden před soudem kvůli obžalobě ze dvou znásilnění a jednoho pokusu o něj. Sexuálního násilí se měl dopustit během studia Právnické fakulty Univerzity Karlovy, kterou absolvoval v roce 2020.

Jedná se tak o nejznámější kauzu sexuálního obtěžování na českých vysokých školách. "Jsem z fakulty, kde jsme řešili ten nejznámější případ. Nestal se mezi učitelem a studentem, ale mezi studenty," řekl ministr školství Vladimír Balaš ze STAN, který na fakultě vyučuje.

Svědectví Feriho obětí se poprvé objevilo předloni. Od té doby vyšlo najevo několik dalších podezření, řada z nich v nedávné době. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity letos kvůli kauze obtěžování studentek postavila mimo výuku tři učitele tělocviku. Akademie věd ČR vyšetřuje dva pracovníky Ústavu pro soudobé dějiny podezřelých z obtěžování na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy, nevhodné chování pedagoga k studentům řeší i pedagogická fakulta téže univerzity.

Některé fakulty reagovaly na přibývající případy zřízením pozice ombudsmana. Studenti se na něj mohou obracet, pokud je někdo obtěžuje nebo mají o takovém chování informace. Na Akademii múzických umění v Praze, Univerzitě Karlově nebo Technické univerzitě v Liberci.

Podle ministra Balaše to ale nestačí. O bezpečném prostředí na školách se chystá v pátek diskutovat s jejich vedením na České konferenci rektorů. Změnit chce i vysokoškolský zákon, jako právník vidí v současném znění problém. "Dejme tomu, že by šlo o děkana fakulty, který se takového jednání dopouští, třeba i znásilňuje kolegu nebo kolegyni. A vy mu podle výkladu, který má k dispozici Nejvyšší správní soud, nemůžete dát výpověď," uvedl.

Výpověď je v takovém případě možné dát teprve poté, co ji projedná akademický senát fakulty a schválí senát univerzity. "Představte si, že ten fakultní bude děkana chránit a nebude se chtít sejít. Nebudete mít možnost děkana odvolat. Pojedu proto na Nejvyšší správní soud, abychom si to vyjasnili," popsal Balaš slabinu.

Důraz chce dát na prevenci, už od základních škol by měla přibýt sexuální výchova. Dnes záleží na školách, kolik prostoru jí dají. Obvykle ji zařazují do přírodopisu či občanské výchovy. Podle organizace Konsent zabývající se sexuálním vzděláváním ale výuka často končí u pohlavních chorob nebo antikoncepce. Sexuální obtěžování neřeší. "Možná teď sklízíme plody, protože jsme s tím nic nedělali," podotkl ministr školství.

Pracovníci Konsentu jeho úřadu adresovali petici, kterou podepsalo přes osm tisíc lidí. Vyzvali k ověření, jak se sexuální výchova učí, i k přípravě školení, příruček a další metodiky pro učitele. Ministr je připravený vyhovět. "Nevím, jestli se to zařadí pod zdravovědu nebo nauku o osobnosti. Je to ale důležitá součást vzdělávacího procesu. Děti někdy mají z domova špatné příklady, nebo o tom s nimi rodiče nemluví," řekl. Téma vidí jako součást výuky na druhých stupních, Konsent přizve do pracovní skupiny.

Balašovu iniciativu ředitelka Konsentu Johanna Nejedlová vítá. Posílení prevence je podle ní správný krok. Ve změně zákona k lepší odvolatelnosti děkanů už takový smysl nevidí. "Nemáme tu stovky děkanů, kteří by se dopouštěli něčeho nevhodného. Vysoké školy spíše trápí, že nemají žádný pokyn, jak postupovat, když chtějí někoho kvůli obtěžování propustit. Ministerstvo by jim mohlo dát návod," prohlásila.

Oslovení zástupci univerzit ale s Balašovým záměrem souhlasí. "Rektor nemůže sám odvolat děkana, ani kdyby šlo o těžký kriminální delikt. Kdyby se panu ministrovi podařilo iniciovat změnu vysokoškolského zákona, považoval bych to za úspěch zdravého rozumu," uvedl místopředseda České konference rektorů Jindřich Vybíral.

Úprava zákona dává smysl i Janu Pickovi z Asociace děkanů pedagogických fakult. Měla by však podle něj reagovat nejen na současné kauzy sexuálního obtěžování, ale řešit jakékoli hrubé porušení povinností.

Otázku sexuálních kauz budou řešit šéfové univerzit na České konferenci rektorů. Scházejí se tento týden v Praze při příležitosti 30. výročí založení konference. Ta sdružuje zástupce 46 vysokých škol. Ministr Balaš avizoval, že kromě odměňování pracovníků univerzit otevře právě téma sexuálního obtěžování.