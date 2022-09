Odsouzený lékař Barták uspěl s žádostí o podmíněné propuštění, zatím nepravomocně

Okresní soud v Jablonci nad Nisou ve čtvrtek rozhodl o podmíněném propuštění lékaře Jaroslava Bartáka z vězení se zkušební dobou na sedm let a dohledem. Verdikt ale není zatím pravomocný, státní zástupce si ponechal třídenní lhůtu na stížnost. Informaci serveru iRozhlas potvrdil mluvčí jabloneckého soudu Jaroslav Kneř. Lékař si ve věznici Rýnovice odpykává dvanáctiletý trest.

Lékař Jaroslav Barták si odpykává dvanáctiletý trest za znásilnění, vydírání a sexuální nátlak, do jeho vypršení mu zbývá zhruba rok. | Foto: Vojtěch Marek

Podle Kneře soud při svém dnešním rozhodnutí vycházel zejména z odborných závěrů znalců. "Byly zpracované posudky na psychický stav pana odsouzeného a na tomto základě tedy soud učinil závěr takový, že lze jeho žádosti vyhovět, že nebude představovat jeho propuštění nějaké riziko," řekl Kneř. Podle závěrů z posudku libereckého psychiatra Jaroslava Tržického z psychiatrického hlediska není pobyt Bartáka na svobodě nebezpečný. "Další pobyt ve výkonu trestu již bude naplňovat společenskou ochranu, ale do postojů odsouzeného již nic pozitivního nepřinese," uvedl podle iRozhlasu Tržický.

Barták v letech 2006 až 2011 napadl deset asistentek a matce jedné z nich vyhrožoval. Ženy hladil a osahával proti jejich vůli, nutil k sexu a znásilnil, když odmítaly jeho úkoly a naléhání. Někdy si pomohl tím, že dívky omámil chemikálií v pití. Asistentkám také vyhrožoval společenskou i fyzickou likvidací. Soudy lékaři uložily souhrnný trest za šest znásilnění, pět případů vydírání a také za sexuální nátlak, nebezpečné vyhrožování a manipulaci s omamnými látkami.

Žádostí Bartáka o podmíněné propuštění se jablonecký soud zabýval potřetí. Před tím ji dvakrát zamítl, ale na základě úspěšného odvolání Bartáka ke krajskému soudu se k ní musel pokaždé vrátit. Pokud se stane dnešní verdikt pravomocný, podle rozhodnutí soudu čeká Bartáka sedmiletý dohled, kdy se bude muset zdržet užívání alkoholu a dalších omamných látek. "Musí se ověřit jeho náprava. Vše musí dokládat probační službě. Nesmí páchat přestupky ani trestnou činnost, pokud bude vyzván podrobit se testu, musí ho podstoupit," řekl podle iRozhlasu soudce Jan Hospodka.

Stížnost proti usnesení soudu je možné podat do tří dnů, v tomto případě o den déle. Je to dané tím, že třídenní lhůta vyprší v neděli, tedy v den volna. Státní zástupce ji tak může podat ještě v pondělí. "Takže, pokud by nebyla podána, tak může usnesení nabýt právní moci v úterý," dodal Kneř.

Barták dál čelí obžalobě z toho, že v roce 2013, kdy si už odpykával trest v liberecké věznici za předchozí odsouzení, ze msty za předchozí odsouzení plánoval vraždy advokáta, kněze a bývalého šéfa vojenské tajné služby. Barták se od počátku hájí tím, že o svých plánech mluvil ve vězeňských debatách, které nemyslel vážně. Podle něj jde o spiknutí proti němu. Obžaloba tvrdí, že vydíráním chtěl získat přes 80 milionů korun a využít je k útěku z vězení za pomoci vrtulníku. Liberecký krajský soud případ řeší od roku 2014, konečný verdikt ale zatím nevynesl.

