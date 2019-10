ODS chybovala při účtování volební kampaně, straně hrozí až půlmilionová pokuta

Občanským demokratům hrozí za chyby ve vyúčtování kampaně před sněmovními volbami v roce 2017 až půlmilionová pokuta. Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí našel celkem 12 nedostatků, zároveň ale uvedl, že nešlo o černé financování. ODS proti závěru úřadu nepodala žádné námitky.

ODS chybělo v účetnictví více než dva miliony korun. Strana například nepřevedla včas nevyužité finance z volebního účtu. "Nemůžeme říct, že by se jednalo o nějaké černé financování chodu strany. Ta v účetnictví všechny tyto věci uvedeny měla, ale o volební kampani se vede účetnictví zvlášť. V některých případech ODS ty věci zaevidovala do běžných výdajů strany, do provozního účetnictví, ale ne do volebního," řekl iRozhlasu člen dohledového úřadu Jan Outlý.

Úřad může nedostatky řešit v klasickém správním řízení, nebo může pouze zadat příkaz o uložení pokuty. Šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura uvedl, že strana závěry akceptuje. Předpokládá, že by zaplatila i případnou pokutu.

"Závěry převedeme do interní metodiky, abychom se příště těm neúmyslným pochybením vyhnuli. Úřad nám například zahrnul do volebních nákladů některé akce z února ještě předtím, než byly vyhlášeny volby. Nicméně teď už víme, jak takový zákon aplikovat," řekl Stanjura.

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí při kontrole kampaně do sněmovních voleb v roce 2017 zjistil 17 pochybení také u SPD.

Vyplývá to z dokumentu, který v říjnu zveřejnil na svých webových stránkách. Hnutí SPD například pozdě převedlo nevyužité peníze z volebního účtu nebo nezveřejnilo údaje o všech kandidátech hradících náklady kampaně.

Dohledový úřad na jaře informoval, že kvůli pochybnostem provede přímou kontrolu u šesti stran v souvislosti s kampaní do sněmovních voleb v roce 2017. Kromě ODS a SPD se to týkalo ANO, ČSSD a mimo sněmovnu také Realistů a Zemanovců. U těchto politických subjektů nejsou zatím závěry hotové.