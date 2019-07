Šlo o výraz militantní rekatolizace, odmítají odborníci obnovu mariánského sloupu

Více než dvě desítky odborníků vyzvaly pražského primátora Zdeňka Hřiba, aby zabránil obnově mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze. Jako důvod uvádí jeho symboliku "militantní katolické protireformace", která byla v českých zemích často násilná, a také to, že neexistuje dostatečně podrobná dokumentace původního sloupu. Kopie má tak podle nich ke svému baroknímu vzoru jen minimální autentický vztah. Sochař Petr Váňa kritiku odmítá, podle něj jde stále hlavně o krásnou památku.

"Mariánský sloup představoval již v okamžiku svého vzniku triumfální výraz habsburské monarchistické ideologie opírající se o program militantní katolické protireformace. Tento ideologický koncept zdaleka přesahoval rámec pouhé paměti na úspěšnou obranu Starého a Nového Města v roce 1648," uvádí se v dopise.

Jeho pisatelé tak upozorňují, že sloup byl sice postaven jako památka úspěšné obrany Prahy proti Švédům, ale jeho ideologický koncept byl mnohem širší.

Mezi odborníky, kteří podepsali memorandum proti obnově mariánského sloupu, je například vedoucí Ústavu dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy Vít Vlnas, připojil se také například Ústav dějin umění Akademie věd ČR.

"Zastánci vůbec nepřihlíží k tomu, že umělecké dílo - jímž mariánský sloup nepochybně byl - na sebe navrstvilo řadu významů, které jsou dány historickými, kulturními, lokálními i uměleckými okolnostmi jeho vzniku," píší odborníci v dopise.

Mariánský sloup byl na žádost císaře Ferdinanda III. přesnou kopií vídeňského sloupu na náměstí Am Hof. Při jeho stavbě byl coby symbol rekatolizace zasvěcen Panně Marii i všechen lid rakouských zemí. Postavením kopie tak císař chtěl podle autorů výzvy přenést do českého prostředí stejné ideové koncepty.

To bylo posíleno navíc zvoleným místem vedle Staroměstské radnice, která symbolizovala politické centrum Prahy jakožto hlavního města říše, což se Habsburkové snažili oslabit. "Stavbou sloupu se Habsburkové chtěli vypořádat s jejím podstatným dílem a deklarovat zde své vlastní vladařské nároky i rekatolizační program, jehož symbolem se zde stala postava Panny Marie," vysvětlují autoři dopisu.

Na Staroměstském náměstí se nachází Týnský chrám, který byl původně utrakvistický. V té době už ale byl z jeho průčelí svržen kalich a nahrazen právě sochou Panny Marie jako symbolu rekatolizace tohoto klíčového prostoru.

Rekatolizačnímu programu odpovídala také samotná podoba sloupu, socha na vrcholu byla znázorněna jako Panna Marie Neposkvrněného početí, která byla právě symbolem obnovy katolictví. Sochy andělů byly znázorněny v boji s ďábly a příšerami, které byly v dobové symbolice chápány jako pokoření nekatoličtí "kacíři". V tomto kontextu je podle autorů memoranda zřejmé, že v žádném případě nemůže fungovat jako deklarace ekumenického smíření mezi církvemi.

Není jasné, jak sloup vypadal, tvrdí v dopise

Tyto argumenty však autor nového sloupu Petr Váňa nepřijal. Pro redakci Aktuálně.cz řekl, že by stále vycházel hlavně z toho, že pomník postavili Pražané po vítězství v bitvě o Prahu. "Nejsem historik, ale myslím si, že to vůbec není věc propagandy, to by někdo mohl zrovna tak přirovnávat Husův pomník k propagandě. Stále si myslím, že je to krásná památka. A to, že se pomníkům dodatečně přisuzují různé historické symboly, je samozřejmě pro sochy jako takové neštěstí," uvedl.

Dalším důležitým argumentem proti obnově mariánského sloupu je podle autorů také to, že neexistuje podrobná obrazová dokumentace původního sloupu a originál není zachovaný v dostatečně dobrém stavu, aby bylo možné rekonstruovat i detaily. Kopie má tak podle nich minimální autentický vztah ke svému baroknímu vzoru, a mělo by se tedy k ní přistupovat jako k novému, současnému dílu.

Proti tomu se Váňa ohradil: "Já si myslím, že mariánský sloup je jednou z nejzdokumentovanějších památek v Čechách, navíc existuje originál, který je dodneška zachován. Na této obnově památky pracovaly desítky odborníků po celou dobu a díky tomu je vydáno závazné stanovisko odborného orgánu, kde se konstatuje, že naše práce je na úrovni v souladu s památkovou péčí."

Primátor: Sloup bohužel nemůže být symbolem smíření

Pražský primátor Zdeňek Hřib, jemuž je dopis adresovaný, je názorově nakloněný spíše autorům dopisu, nežli sochaři Váňovi. Souhlasí, že mariánský sloup je z mnoha důvodů kontroverzní. "Proto bohužel nemůže být symbolem smíření, jak jej prezentuje část účastníků probíhající veřejné diskuse," uvedl pro Aktuálně.cz.

Debatu okolo obnovy mariánského sloupu rozvířilo zahájení stavby na konci května. Tu musel tým okolo Petra Váni přerušit a vrátit vše do původního stavu, protože neměl povolení k záboru veřejného prostranství. Později dopravili všechny díly sloupu po Vltavě do Prahy, kde jsou stále uloženy na lodi u Karlova mostu. Aktuálně je na místě stavby petiční stánek Společnosti pro obnovení mariánského sloupu, která čeká na povolení k záboru.