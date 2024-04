Experti varují před genderově podmíněným násilím, natočili sérii edukačních videí

Zkušenost s genderově podmíněným násilím v akademickém prostředí zažila více než polovina lidí, uvádí průzkum UniSAFE. Série videí od odborníků upozorňuje na problémy, které se s ním pojí. Spolupracovali na nich experti z Genderového informačního centra NORA, Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR a Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Genderově podmíněné násilí jsou veškeré akty fyzického, sexuálního, psychického ekonomického či dalších forem násilí, které jsou cíleny na ženy z důvodu, že jsou ženami, nebo na muže z důvodu, že jsou muži, anebo akty tohoto násilí, které nepřiměřeně dopadají na ženy či na muže. Definici uvádí Národní kontaktní centrum - Gender a věda. Takové násilí může mít mnoho podob a odehrávat se také v on-line prostoru.

Z průzkumu UniSAFE dále vyplývá, že zkušenost s genderově podmíněným násilím v akademickém prostředí zažilo 62 procent dotázaných. Data dále ukazují, že v akademické sféře přetrvává nízká informovanost o problému, chybí systematické vzdělávání a podpůrné nástroje pro řešení jednotlivých incidentů.

Ze spolupráce zmíněných institucí vznikla školicí videa a testovací dotazníky. Ty se zaměřují na zvyšování schopnosti zaměstnanců a zaměstnankyň akademických a výzkumných institucí včasně rozpoznat a reagovat na genderově podmíněné násilí na pracovišti.

"Díky školicím videím jsme schopni institucím nejen poskytnout prevenci genderově podmíněného násilí, ale také jim umožnit získávat anonymní data, která potvrzují či vyvracejí určité fenomény. Tyto informace jim mohou sloužit k doložení pokroku při řešení problematiky, což je často klíčovou součástí opatření k dosažení genderové rovnosti, jež mají instituce ve svých plánech," ředitelka neziskové organizace NORA Eva Lukešová.

Videa jsou volně k dispozici v české a anglické verzi a navíc jsou opatřena dotazníky. Zabývají se deseti nejčastějšími fenomény, jakými jsou psychické formy násilí, sexuální obtěžování, diskriminace a znevýhodnění během akademické kariéry. Dotazníky se testuje znalost před i po zhlédnutí školících videí.

Zaměstnavatelé díky tomu získají přehled, co všechno zaměstnanci o tématu vědí, jestli znají konkrétní opatření ve své instituci, metodiky a platná nařízení, jestli vědí, kdo odpovídá za řešení problému, nebo jaké jsou možnosti anonymního nahlášení problému a podobně.

Genderové informační centrum NORA je autorem obsahu videí a celého nápadu. Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského a Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem do projektu vkládaly zkušenost přímo z pozice akademických pracovišť.

Loni v srpnu vláda mimo jiné schválila plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí s opatřeními do roku 2026. Podle dokumentu by se do konce letošního roku měla nastavit síť služeb pro oběti a ohrožené.