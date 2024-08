Ochlazení z počátku týdne se vrátí v pátek, ve zbytku týdne Česko čekají tropy

Po ochlazení s občasným deštěm na počátku tohoto týdne se do Česka od středy vrátí tropické teploty. Přeháňky budou od úterý jen ojedinělé, od čtvrtka se mohou objevit i bouřky. Studená fronta v pátek opět přechodně sníží teploty, přeháňky meteorologové čekají na většině území. Víkendové teploty budou těsně pod tropickými 30 stupni Celsia.

Podle dlouhodobé předpovědi budou následující čtyři týdny teplotně nadprůměrné až průměrné a srážkově průměrné.

"Předpokládáme, že období od 26. srpna do 22. září 2024 bude teplotně nadprůměrné až průměrné. První týden období bude na začátku a konci chladnější, nejteplejší bude pravděpodobně čtvrtek s intervalem nejvyšších teplot 29 až 33 stupňů Celsia," uvedli meteorologové.

V úterý by teploty měly vystoupat k 27 stupňům Celsia, na jižní Moravě k 29 stupňům. Od středy do pátku už by denní maxima podle předpovědi měla překračovat 30 stupňů, od čtvrtka by mohly tropické teploty doprovodit bouřky. S příchodem studené fronty bude v pátek na západě Čech kolem 25 stupňů Celsia, od soboty budou teploty znovu stoupat k 29 stupňům. Po přeháňkách na většině území se víkendová obloha postupně vyjasní.

Další týden pak podle meteorologů vychází teplotně jako lehce nadprůměrný. Nejchladnějším by měl být poslední týden období od 16. do 22. září, kde se průměrné minimální noční teploty budou pohybovat většinou kolem osmi stupňů Celsia a maximální denní teploty kolem 19 stupňů Celsia.

Srážek spadne v jednotlivých týdnech většinou deset až 15 milimetrů, v týdnu od 2. do 8. září i kolem 20 milimetrů, doplnili meteorologové.